Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Казахстан приєднається до "Авраамових угод", що передбачає встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем. Цей крок, хоч і символічний, має на меті надати імпульс угодам, призупиненим через війну в Газі.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Казахстан приєднається до "Авраамових угод" - ініціативи, спрямованої на встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та мусульманськими країнами. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Дональд Трамп зробив таку заяву після телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, зробивши відповідний допис на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.
Невдовзі ми оголосимо дату офіційної церемонії підписання. І ще багато країн хочуть приєднатися до цього клубу сили
Хоча Казахстан уже має повноцінні дипломатичні та економічні відносини з Ізраїлем, цей крок розглядають переважно як символічний, який може надати нового імпульсу "Авраамовим угодам".
Глава Білого дому зустрівся з Токаєвим і лідерами ще чотирьох центральноазійських держав - Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану - у Білому домі 6 листопада, прагнучи посилити вплив США в регіоні, де традиційно домінує росія та дедалі активніше діє Китай.
Першим про приєднання Казахстану повідомив спецпосланець США Стів Віткофф, який заявив на бізнес-форумі у Флориді, що повертається до Вашингтона "для оголошення важливої новини".
Американські джерела сподіваються, що вступ Казахстану допоможе відновити розширення "Авраамових угод", яке було призупинене під час війни в Газі.
"Авраамові угоди" були підписані у 2020 році під час першої каденції Трампа. Тоді Об’єднані Арабські Емірати та Бахрейн встановили дипломатичні відносини з Ізраїлем, а згодом до них приєдналося Марокко.
Трамп неодноразово заявляв, що прагне розширити угоди, і висловлював оптимізм щодо можливої участі Саудівської Аравії, однак Ер-Ріяд наполягає, що не зробить цього без прогресу у створенні палестинської держави.
Нагадаємо
Два високопоставлені американські чиновники повідомили, що Казахстан стане новим учасником Авраамських угод. Рішення має символічний характер, але Вашингтон розглядає його як сигнал відновлення дипломатичного процесу після війни між Ізраїлем і ХАМАС.
Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії06.11.25, 21:36 • 1728 переглядiв