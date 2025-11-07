Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Казахстан присоединится к "Авраамовым соглашениям", что предусматривает установление дипломатических отношений с Израилем. Этот шаг, хоть и символический, имеет целью придать импульс соглашениям, приостановленным из-за войны в Газе.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Казахстан присоединится к "Авраамовым соглашениям" - инициативе, направленной на установление дипломатических отношений между Израилем и мусульманскими странами. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что Дональд Трамп сделал такое заявление после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сделав соответствующую запись на своей странице в соцсети Truth Social.
Вскоре мы объявим дату официальной церемонии подписания. И еще много стран хотят присоединиться к этому клубу силы
Хотя Казахстан уже имеет полноценные дипломатические и экономические отношения с Израилем, этот шаг рассматривается преимущественно как символический, который может придать новый импульс "Авраамовым соглашениям".
Глава Белого дома встретился с Токаевым и лидерами еще четырех центральноазиатских государств - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - в Белом доме 6 ноября, стремясь усилить влияние США в регионе, где традиционно доминирует Россия и все активнее действует Китай.
Первым о присоединении Казахстана сообщил спецпосланник США Стив Виткофф, который заявил на бизнес-форуме во Флориде, что возвращается в Вашингтон "для объявления важной новости".
Американские источники надеются, что вступление Казахстана поможет возобновить расширение "Авраамовых соглашений", которое было приостановлено во время войны в Газе.
"Авраамовы соглашения" были подписаны в 2020 году во время первой каденции Трампа. Тогда Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн установили дипломатические отношения с Израилем, а затем к ним присоединилось Марокко.
Трамп неоднократно заявлял, что стремится расширить соглашения, и выражал оптимизм относительно возможного участия Саудовской Аравии, однако Эр-Рияд настаивает, что не сделает этого без прогресса в создании палестинского государства.
Напомним
Два высокопоставленных американских чиновника сообщили, что Казахстан станет новым участником Авраамских соглашений. Решение носит символический характер, но Вашингтон рассматривает его как сигнал возобновления дипломатического процесса после войны между Израилем и ХАМАС.
Трамп сообщил об успешных переговорах с Моди и анонсировал визит в Индию06.11.25, 21:36 • 1614 просмотров