Казахстан приєднається до Авраамських угод – США прагнуть відновити ініціативу

Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30212 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 41672 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 27707 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 27806 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53867 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 35540 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38465 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50277 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 39156 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 32251 перегляди
Наслідки удару рф по Дніпровщині: з потрощеної багатоповерхівки дістали загиблу людинуPhoto6 листопада, 12:38 • 3514 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 22870 перегляди
Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT6 листопада, 13:16 • 8004 перегляди
Вибух в офісі Івано-Франківська: двоє людей отримали поранення, 40 евакуювали - ДСНСPhotoVideo6 листопада, 14:27 • 5454 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 27471 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 27808 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 29597 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 45881 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 49879 перегляди
Казахстан приєднається до Авраамських угод – США прагнуть відновити ініціативу

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Казахстан стане учасником Авраамських угод, що розглядається Вашингтоном як відновлення дипломатичного процесу після війни між Ізраїлем і ХАМАС. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перебуває у Вашингтоні, де очікується офіційне оголошення.

Казахстан приєднається до Авраамських угод – США прагнуть відновити ініціативу

Казахстан стане новим учасником Авраамських угод, – підтвердили два високопоставлені американські чиновники. Рішення має символічний характер, але Вашингтон розглядає його як сигнал відновлення дипломатичного процесу після війни між Ізраїлем і ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перебуває у Вашингтоні, де бере участь у зустрічі лідерів Центральної Азії з президентом США Дональдом Трампом. За словами джерел, які попросили не розголошувати їхніх імен, офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Трамп: ми припинили 8 воєн і 9-та наближається21.10.25, 20:25 • 3972 перегляди

Посланець Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф натякнув на новий дипломатичний прорив.

Авраамські угоди мають велике значення, я сьогодні ввечері лечу назад до Вашингтона, бо ми сьогодні ввечері оголосимо ще одну країну, яка приєднається до Авраамських угод 

– сказав Віткофф.

Хоча Казахстан уже має тривалі дипломатичні відносини з Ізраїлем, цей крок, за даними Axios, покликаний надати новий імпульс ініціативі, яка була фактично заморожена після терактів 7 жовтня 2023 року та подальшої ізраїльської кампанії в Газі.

Нетаньягу закликав ХАМАС роззброїтися, пригрозивши "справжнім пеклом"15.10.25, 10:27 • 2771 перегляд

Авраамські угоди – одне з ключових дипломатичних досягнень першого терміну Трампа – свого часу забезпечили нормалізацію відносин Ізраїлю з ОАЕ, Бахрейном, Марокко та Суданом. Тепер Вашингтон сподівається відновити процес і залучити до нього нових учасників, зокрема країни Центральної Азії.

Визнання Палестини: Саудівська Аравія висунула умову для нормалізації відносин з Ізраїлем29.07.25, 04:48 • 13777 переглядiв

Степан Гафтко

