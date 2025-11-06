Казахстан приєднається до Авраамських угод – США прагнуть відновити ініціативу
Київ • УНН
Казахстан стане учасником Авраамських угод, що розглядається Вашингтоном як відновлення дипломатичного процесу після війни між Ізраїлем і ХАМАС. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перебуває у Вашингтоні, де очікується офіційне оголошення.
Казахстан стане новим учасником Авраамських угод, – підтвердили два високопоставлені американські чиновники. Рішення має символічний характер, але Вашингтон розглядає його як сигнал відновлення дипломатичного процесу після війни між Ізраїлем і ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перебуває у Вашингтоні, де бере участь у зустрічі лідерів Центральної Азії з президентом США Дональдом Трампом. За словами джерел, які попросили не розголошувати їхніх імен, офіційне оголошення очікується найближчим часом.
Посланець Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф натякнув на новий дипломатичний прорив.
Авраамські угоди мають велике значення, я сьогодні ввечері лечу назад до Вашингтона, бо ми сьогодні ввечері оголосимо ще одну країну, яка приєднається до Авраамських угод
Хоча Казахстан уже має тривалі дипломатичні відносини з Ізраїлем, цей крок, за даними Axios, покликаний надати новий імпульс ініціативі, яка була фактично заморожена після терактів 7 жовтня 2023 року та подальшої ізраїльської кампанії в Газі.
Авраамські угоди – одне з ключових дипломатичних досягнень першого терміну Трампа – свого часу забезпечили нормалізацію відносин Ізраїлю з ОАЕ, Бахрейном, Марокко та Суданом. Тепер Вашингтон сподівається відновити процес і залучити до нього нових учасників, зокрема країни Центральної Азії.
