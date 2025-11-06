Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям – США стремятся возобновить инициативу

Казахстан станет новым участником Авраамских соглашений, – подтвердили два высокопоставленных американских чиновника. Решение носит символический характер, но Вашингтон рассматривает его как сигнал возобновления дипломатического процесса после войны между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Вашингтоне, где принимает участие во встрече лидеров Центральной Азии с президентом США Дональдом Трампом. По словам источников, попросивших не разглашать их имена, официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Посланник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф намекнул на новый дипломатический прорыв.

Авраамские соглашения имеют большое значение, я сегодня вечером лечу обратно в Вашингтон, потому что мы сегодня вечером объявим еще одну страну, которая присоединится к Авраамским соглашениям – сказал Виткофф.

Хотя Казахстан уже имеет длительные дипломатические отношения с Израилем, этот шаг, по данным Axios, призван придать новый импульс инициативе, которая была фактически заморожена после терактов 7 октября 2023 года и последующей израильской кампании в Газе.

Авраамские соглашения – одно из ключевых дипломатических достижений первого срока Трампа – в свое время обеспечили нормализацию отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Теперь Вашингтон надеется возобновить процесс и привлечь к нему новых участников, в частности страны Центральной Азии.

