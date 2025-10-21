Трамп: мы прекратили 8 войн, и 9-я приближается

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни Джордж Вашингтон, ни Авраам Линкольн не завершали 8 войн, а он - смог, и завершение 9-й уже приближается, передает УНН.

Будет очень трудно превзойти Вашингтона и Линкольна, но мы попробуем, правда? Они не прекратили восемь войн. Мы прекратили восемь войн, а девятая приближается, верите или нет - сказал Трамп.

Напомним

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.