Трамп: мы прекратили 8 войн, и 9-я приближается

17:01 • 5570 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
15:33 • 13666 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo
14:07 • 18071 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 27581 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 18745 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 20833 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 22431 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22002 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 20881 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19552 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке21 октября, 07:55 • 11799 просмотра
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК21 октября, 11:05 • 10253 просмотра
Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal21 октября, 11:26 • 3510 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 20493 просмотра
Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года13:20 • 6758 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 27581 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 42570 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 40949 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 47531 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 104591 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ16:48 • 2680 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 20889 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 36140 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 27372 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 83489 просмотра
Трамп: мы прекратили 8 войн, и 9-я приближается

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Президент США Дональд Трамп утверждает, что завершил восемь войн, тогда как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн этого не сделали. Он также отметил, что девятая война приближается к завершению.

Трамп: мы прекратили 8 войн, и 9-я приближается

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни Джордж Вашингтон, ни Авраам Линкольн не завершали 8 войн, а он - смог, и завершение 9-й уже приближается, передает УНН.

Будет очень трудно превзойти Вашингтона и Линкольна, но мы попробуем, правда? Они не прекратили восемь войн. Мы прекратили восемь войн, а девятая приближается, верите или нет 

- сказал Трамп.

Напомним

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.

Павел Башинский

Новости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина