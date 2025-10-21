Трамп: мы прекратили 8 войн, и 9-я приближается
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп утверждает, что завершил восемь войн, тогда как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн этого не сделали. Он также отметил, что девятая война приближается к завершению.
Будет очень трудно превзойти Вашингтона и Линкольна, но мы попробуем, правда? Они не прекратили восемь войн. Мы прекратили восемь войн, а девятая приближается, верите или нет
Напомним
Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.