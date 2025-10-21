Трамп: ми припинили 8 воєн і 9-та наближається
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп стверджує, що завершив вісім воєн, тоді як Джордж Вашингтон та Авраам Лінкольн цього не зробили. Він також зазначив, що дев'ята війна наближається до завершення.
Буде дуже важко перевершити Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, правда? Вони не припинили вісім воєн. Ми припинили вісім воєн, а дев'ята наближається, вірите чи ні
Нагадаємо
Європейські країни спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення війни, що передбачає припинення бойових дій, обмін полоненими та повернення депортованих дітей. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Дональда Трампа, а Україна отримає гарантії безпеки та шлях до ЄС.