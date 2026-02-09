$43.050.09
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 1006 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 3096 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 5022 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 10764 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 13864 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 25111 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 41103 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41578 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56832 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Європейська комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії, націлений на енергетику, фінансові послуги та торгівлю. Вперше санкції включають порти третіх країн – Кулеві (Грузія) та Карімун (Індонезія) – за обробку російського нафтового експорту.

ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ

У рамках 20-го пакету санкцій проти росії ЄС планує запровадити санкції щодо портів третіх країн. Під ударом - порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії, передає УНН із посилання на Sky News.

Деталі

Європейська комісія представила свій новийпакет санкцій проти росії за її війну в Україні.

Нові обмеження спрямовані на енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Вперше пакет включає санкції проти портів третіх країн.

Як об'єкти санкцій було обрано порти Кулеві в Грузії та Каримун в Індонезії за обробку російського експорту нафти.

Тим часом до списку санкцій включено 42 нових судна — переважно нафтові танкери з тіньового флоту росії.

Також пропонують зняти санкції з двох китайських банків та додати банки з Лаосу, Таджикистану та Киргизстану за надання послуг з роботи з криптоактивами росії.

Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф06.02.26, 16:54 • 38521 перегляд

Антоніна Туманова

