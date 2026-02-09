ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Київ • УНН
Європейська комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії, націлений на енергетику, фінансові послуги та торгівлю. Вперше санкції включають порти третіх країн – Кулеві (Грузія) та Карімун (Індонезія) – за обробку російського нафтового експорту.
У рамках 20-го пакету санкцій проти росії ЄС планує запровадити санкції щодо портів третіх країн. Під ударом - порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії, передає УНН із посилання на Sky News.
Деталі
Європейська комісія представила свій новийпакет санкцій проти росії за її війну в Україні.
Нові обмеження спрямовані на енергетику, фінансові послуги та торгівлю.
Вперше пакет включає санкції проти портів третіх країн.
Як об'єкти санкцій було обрано порти Кулеві в Грузії та Каримун в Індонезії за обробку російського експорту нафти.
Тим часом до списку санкцій включено 42 нових судна — переважно нафтові танкери з тіньового флоту росії.
Також пропонують зняти санкції з двох китайських банків та додати банки з Лаосу, Таджикистану та Киргизстану за надання послуг з роботи з криптоактивами росії.
