ukenru
20:00 • 172 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 1256 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 3306 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 5228 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 10822 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 13915 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 25154 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 41167 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 41600 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 56843 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
Погода
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Европейская комиссия представила 20-й пакет санкций против россии, нацеленный на энергетику, финансовые услуги и торговлю. Впервые санкции включают порты третьих стран – Кулеви (Грузия) и Каримун (Индонезия) – за обработку российского нефтяного экспорта.

ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ

В рамках 20-го пакета санкций против россии ЕС планирует ввести санкции в отношении портов третьих стран. Под ударом - порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Европейская комиссия представила свой новый пакет санкций против России за ее войну в Украине.

Новые ограничения направлены на энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Впервые пакет включает санкции против портов третьих стран.

В качестве объектов санкций были выбраны порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии за обработку российского экспорта нефти.

Тем временем в санкционный список включено 42 новых судна — преимущественно нефтяные танкеры из теневого флота россии.

Также предлагают снять санкции с двух китайских банков и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и Кыргызстана за предоставление услуг по работе с криптоактивами россии.

Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф06.02.26, 16:54 • 38534 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Лаос
Таджикистан
Европейская комиссия
Кыргызстан
Индонезия
Украина
Грузия