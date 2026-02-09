ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
Киев • УНН
Европейская комиссия представила 20-й пакет санкций против россии, нацеленный на энергетику, финансовые услуги и торговлю. Впервые санкции включают порты третьих стран – Кулеви (Грузия) и Каримун (Индонезия) – за обработку российского нефтяного экспорта.
В рамках 20-го пакета санкций против россии ЕС планирует ввести санкции в отношении портов третьих стран. Под ударом - порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Европейская комиссия представила свой новый пакет санкций против России за ее войну в Украине.
Новые ограничения направлены на энергетику, финансовые услуги и торговлю.
Впервые пакет включает санкции против портов третьих стран.
В качестве объектов санкций были выбраны порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии за обработку российского экспорта нефти.
Тем временем в санкционный список включено 42 новых судна — преимущественно нефтяные танкеры из теневого флота россии.
Также предлагают снять санкции с двух китайских банков и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и Кыргызстана за предоставление услуг по работе с криптоактивами россии.
