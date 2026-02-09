ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ

В рамках 20-го пакета санкций против россии ЕС планирует ввести санкции в отношении портов третьих стран. Под ударом - порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Европейская комиссия представила свой новый пакет санкций против России за ее войну в Украине.

Новые ограничения направлены на энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Впервые пакет включает санкции против портов третьих стран.

В качестве объектов санкций были выбраны порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии за обработку российского экспорта нефти.

Тем временем в санкционный список включено 42 новых судна — преимущественно нефтяные танкеры из теневого флота россии.

Также предлагают снять санкции с двух китайских банков и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и Кыргызстана за предоставление услуг по работе с криптоактивами россии.

