росія перекинула військових до білорусі для участі в навчаннях ОДКБ: що відомо про маневри

У білорусі 11 жовтня розпочалися спільні військові навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "Непорушне братерство-2026" та "Бар'єр-2026". У маневрах беруть участь понад 1,5 тисячі військовослужбовців із п'яти країн, зокрема росії. Військові відпрацьовуватимуть проведення миротворчих операцій та протидію біологічним загрозам, повідомляє УНН.

Деталі

Церемонії відкриття навчань відбулися у Вітебську та Старих Дорогах. Основний етап маневрів запланований на 12–16 жовтня.

У навчаннях беруть участь військові контингенти Білорусі, росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Також залучені підрозділи правоохоронних органів, національної гвардії та оперативні групи Об'єднаного штабу ОДКБ. Загалом у маневрах задіяли понад 1500 військовослужбовців та більш ніж 300 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки, включно з приблизно 80 безпілотниками різних типів.

Командно-штабні навчання "Непорушне братерство-2026" передбачають відпрацювання підготовки та проведення миротворчої операції колективними силами ОДКБ. Водночас у межах спеціальних навчань "Бар'єр-2026" військові відпрацьовуватимуть ліквідацію джерел біологічних загроз, а також організацію радіаційного, хімічного, біологічного захисту та медичного забезпечення. Навчання відбуватимуться на полігонах "Лосвідо" та "Стародорожський".

Основу російського контингенту становлять підрозділи Центрального військового округу рф, зокрема мотострілецькі, розвідувальні та медичні підрозділи, військові зв'язківці, фахівці радіоелектронної боротьби й оператори безпілотних систем. У керівництві ОДКБ наголошують, що навчання мають плановий характер і нібито не спрямовані проти третіх держав.

Контекст

Організація Договору про колективну безпеку об'єднує росію, білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменію. Водночас Вірменія заморозила свою участь у діяльності організації.

У 2026 році головування в ОДКБ здійснює росія. Серед заявлених пріоритетів організації — підвищення готовності колективних сил, розвиток військово-медичного співробітництва та вдосконалення механізмів реагування на загрози безпеці.

Нагадаємо

На початку жовтня росія та союзники провели навчання із захопленням територій і створенням зони безпеки за межами країни. Участь взяли 47 тисяч військових.