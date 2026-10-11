Россия перебросила военных в Беларусь для участия в учениях ОДКБ: что известно о манёврах

В Беларуси 11 октября начались совместные военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026». В манёврах участвуют более 1,5 тысячи военнослужащих из пяти стран, в том числе России. Военные будут отрабатывать проведение миротворческих операций и противодействие биологическим угрозам, сообщает УНН.

Детали

Церемонии открытия учений состоялись в Витебске и Старых Дорогах. Основной этап манёвров запланирован на 12–16 октября.

В учениях участвуют воинские контингенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Также привлечены подразделения правоохранительных органов, национальной гвардии и оперативные группы Объединённого штаба ОДКБ. Всего в манёврах задействовали более 1500 военнослужащих и более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая около 80 беспилотников различных типов.

Командно-штабные учения «Нерушимое братство-2026» предусматривают отработку подготовки и проведения миротворческой операции коллективными силами ОДКБ. В то же время в рамках специальных учений «Барьер-2026» военные будут отрабатывать ликвидацию источников биологических угроз, а также организацию радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения. Учения будут проходить на полигонах «Лосвидо» и «Стародорожский».

Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа РФ, в частности мотострелковые, разведывательные и медицинские подразделения, военные связисты, специалисты радиоэлектронной борьбы и операторы беспилотных систем. В руководстве ОДКБ подчёркивают, что учения носят плановый характер и якобы не направлены против третьих государств.

Контекст

Организация Договора о коллективной безопасности объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению. В то же время Армения заморозила своё участие в деятельности организации.

В 2026 году председательство в ОДКБ осуществляет Россия. Среди заявленных приоритетов организации — повышение готовности коллективных сил, развитие военно-медицинского сотрудничества и совершенствование механизмов реагирования на угрозы безопасности.

Напомним

В начале октября Россия и союзники провели учения по захвату территорий и созданию зоны безопасности за пределами страны. Участие приняли 47 тысяч военнослужащих.