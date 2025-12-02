Таджикистан обговорює з росією спільне патрулювання афганського кордону

Таджикистан веде переговори з росією щодо можливості розгортання російських військ для спільного патрулювання кордону з Афганістаном на тлі останніх атак на прикордонній території, повідомляють джерела в службах безпеки країни. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Протягом минулого тижня поблизу кордону загинули п’ятеро громадян Китаю, ще п’ятеро були поранені. Президент Емомалі Рахмон провів наради з керівниками силових структур, а Китай порадив своїм громадянам залишити прикордонну зону.

Вибух смертника в Ісламабаді: кількість постраждалих зросла до 27

Ми зараз ведемо переговори. Я думаю, що рішення буде прийнято... цього тижня – сказало агентству Reuters джерело в Раді безпеки Таджикистану.

За даними двох інших співрозмовників у Держкомітеті національної безпеки, росія може використовувати гелікоптери для патрулювання 1344-кілометрового кордону, що проходить через гірські райони. Міністерства оборони Таджикистану та росії від коментарів утрималися. Альянс ОДКБ, очолюваний москвою, також брав участь у переговорах, але на запит не відповів.

Влада Талібану запевнила, що співпрацюватиме з Таджикистаном у питаннях безпеки на кордоні. Раніше російська база в Душанбе разом із прикордонними військами охороняла кордон до 2005 року, після чого Таджикистан перейшов на самостійну охорону.

Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися, але режим припинення вогню триває