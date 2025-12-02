Таджикистан обговорює з росією спільне патрулювання афганського кордону

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 12020 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 31409 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 28435 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 21940 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 22553 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 53966 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 51329 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59899 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 51123 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46520 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 23427 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 13016 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 13881 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 11647 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 12332 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 5846 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 12648 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 11967 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 14205 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 31434 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Тімур Міндіч
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Туреччина
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 40346 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 42528 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 98807 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 73483 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 89479 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Bild
ChatGPT
Опалення

Таджикистан обговорює з росією спільне патрулювання афганського кордону

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Таджикистан та рф ведуть переговори про спільне патрулювання кордону з Афганістаном після атак, внаслідок яких загинули п'ятеро громадян Китаю. росія може використовувати гелікоптери для патрулювання 1344-кілометрового кордону.

Таджикистан обговорює з росією спільне патрулювання афганського кордону

Таджикистан веде переговори з росією щодо можливості розгортання російських військ для спільного патрулювання кордону з Афганістаном на тлі останніх атак на прикордонній території, повідомляють джерела в службах безпеки країни. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Протягом минулого тижня поблизу кордону загинули п’ятеро громадян Китаю, ще п’ятеро були поранені. Президент Емомалі Рахмон провів наради з керівниками силових структур, а Китай порадив своїм громадянам залишити прикордонну зону.

Вибух смертника в Ісламабаді: кількість постраждалих зросла до 2711.11.25, 19:33 • 3678 переглядiв

Ми зараз ведемо переговори. Я думаю, що рішення буде прийнято... цього тижня 

– сказало агентству Reuters джерело в Раді безпеки Таджикистану.

За даними двох інших співрозмовників у Держкомітеті національної безпеки, росія може використовувати гелікоптери для патрулювання 1344-кілометрового кордону, що проходить через гірські райони. Міністерства оборони Таджикистану та росії від коментарів утрималися. Альянс ОДКБ, очолюваний москвою, також брав участь у переговорах, але на запит не відповів.

Влада Талібану запевнила, що співпрацюватиме з Таджикистаном у питаннях безпеки на кордоні. Раніше російська база в Душанбе разом із прикордонними військами охороняла кордон до 2005 року, після чого Таджикистан перейшов на самостійну охорону.

Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися, але режим припинення вогню триває09.11.25, 06:04 • 17323 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Талібан
Таджикистан
Reuters
Ісламабад
Афганістан
Китай
Пакистан