Вибух смертника в Ісламабаді: кількість постраждалих зросла до 27
Київ • УНН
У Пакистані 27 людей постраждали внаслідок самопідриву смертника біля поліцейського автомобіля. Відповідальність за атаку взяла на себе група "Джумаат уль-Ахрар", хоча пакистанський "Талібан" заперечує свою причетність.
В Ісламабаді в результаті самопідриву смертника постраждали 27 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві. Раніше повідомляли про 12 загиблих та 20 поранених. Про це інформує ВВС, пише УНН.
Деталі
За словами Накві, нападник намагався проникнути до будівлі окружного суду, але не зміг і підірвав бомбу біля поліцейського автомобіля. Відповідальність за атаку взяла на себе група "Джумаат уль-Ахрар", що відкололася від пакистанського "Талібану".
Два місцевих журналісти розповіли BBC, що після спілкування з лідерами пакистанського "Талібану" ті заявили про свою непричетність до вибуху. До заяви "Джумаат уль-Ахрар" прем’єр-міністр Шахбаз Шариф звинуватив в інциденті Індію, яка наразі не відреагувала.
