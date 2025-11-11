Взрыв смертника в Исламабаде: число пострадавших возросло до 27
Киев • УНН
В Пакистане 27 человек пострадали в результате самоподрыва смертника возле полицейского автомобиля. Ответственность за атаку взяла на себя группа "Джумаат уль-Ахрар", хотя пакистанский "Талибан" отрицает свою причастность.
В Исламабаде в результате самоподрыва смертника пострадали 27 человек, сообщил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви. Ранее сообщалось о 12 погибших и 20 раненых. Об этом информирует ВВС, пишет УНН.
Детали
По словам Накви, нападавший пытался проникнуть в здание окружного суда, но не смог и взорвал бомбу возле полицейского автомобиля. Ответственность за атаку взяла на себя группа "Джумаат уль-Ахрар", отколовшаяся от пакистанского "Талибана".
Мирные переговоры Афганистана и Пакистана провалились, но режим прекращения огня продолжается09.11.25, 06:04 • 17109 просмотров
Два местных журналиста рассказали BBC, что после общения с лидерами пакистанского "Талибана" те заявили о своей непричастности к взрыву. До заявления "Джумаат уль-Ахрар" премьер-министр Шахбаз Шариф обвинил в инциденте Индию, которая пока не отреагировала.
Террорист-смертник в Пакистане взорвал взрывчатку возле суда, погибли 12 человек11.11.25, 12:59 • 1958 просмотров