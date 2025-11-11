Взрыв смертника в Исламабаде: число пострадавших возросло до 27

$41.960.02
16:14 • 10815 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 19174 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 28763 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 21881 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 34505 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 29481 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 20905 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 23682 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25385 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27945 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Эксклюзивы
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 28739 просмотра
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00 • 11141 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 28126 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 15835 просмотра
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении16:44 • 5670 просмотра
Взрыв смертника в Исламабаде: число пострадавших возросло до 27

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

В Пакистане 27 человек пострадали в результате самоподрыва смертника возле полицейского автомобиля. Ответственность за атаку взяла на себя группа "Джумаат уль-Ахрар", хотя пакистанский "Талибан" отрицает свою причастность.

Взрыв смертника в Исламабаде: число пострадавших возросло до 27

В Исламабаде в результате самоподрыва смертника пострадали 27 человек, сообщил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви. Ранее сообщалось о 12 погибших и 20 раненых. Об этом информирует ВВС, пишет УНН.

Детали

По словам Накви, нападавший пытался проникнуть в здание окружного суда, но не смог и взорвал бомбу возле полицейского автомобиля. Ответственность за атаку взяла на себя группа "Джумаат уль-Ахрар", отколовшаяся от пакистанского "Талибана".

Мирные переговоры Афганистана и Пакистана провалились, но режим прекращения огня продолжается09.11.25, 06:04 • 17109 просмотров

Два местных журналиста рассказали BBC, что после общения с лидерами пакистанского "Талибана" те заявили о своей непричастности к взрыву. До заявления "Джумаат уль-Ахрар" премьер-министр Шахбаз Шариф обвинил в инциденте Индию, которая пока не отреагировала.

Террорист-смертник в Пакистане взорвал взрывчатку возле суда, погибли 12 человек11.11.25, 12:59 • 1958 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Исламабад
Афганистан
Индия
Пакистан