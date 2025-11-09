Мирные переговоры Афганистана и Пакистана провалились, но режим прекращения огня продолжается
Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном в Турции завершились безрезультатно из-за разногласий относительно контроля над внутренней безопасностью Пакистана. Обе стороны подтвердили намерение соблюдать действующий режим прекращения огня.
Детали
Отмечается, что мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном, проведенные в Стамбуле, завершились безрезультатно.
Представитель Талибана Забиулла Муджахид заявил, что переговоры сорвались из-за требования Исламабада, чтобы "Афганистан отвечал за внутреннюю безопасность Пакистана", что, по его мнению, выходит за рамки возможностей афганской стороны.
В то же время он подчеркнул, что талибы будут продолжать соблюдать режим прекращения огня.
Режим прекращения огня, который был установлен, до сих пор нами не нарушался, и мы будем и впредь его соблюдать
Похожее утверждение сделал министр обороны Пакистана, подтвердив, что переговоры по предотвращению новых пограничных инцидентов не дали результата.
Вместе с тем, Пакистан будет продолжать соблюдать режим прекращения огня, пока не произойдет нападение с афганской стороны.
Несмотря на провал переговоров, обе стороны подтвердили готовность поддерживать существующее перемирие, что временно уменьшает риск новых вооруженных столкновений на границе.
Ситуация остается напряженной, а перспективы возобновления переговоров пока неопределенны.
Напомним
19 октября Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня. Переговоры состоялись в столице Катара Дохе.
