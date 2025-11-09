ukenru
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Мирные переговоры Афганистана и Пакистана провалились, но режим прекращения огня продолжается

Киев • УНН

 • 1532 просмотра

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном в Турции завершились безрезультатно из-за разногласий относительно контроля над внутренней безопасностью Пакистана. Обе стороны подтвердили намерение соблюдать действующий режим прекращения огня.

Мирные переговоры Афганистана и Пакистана провалились, но режим прекращения огня продолжается

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном в Турции завершились безрезультатно из-за серьезных разногласий по поводу контроля над внутренней безопасностью Пакистана. В то же время обе стороны подтвердили намерение соблюдать действующий режим прекращения огня. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном, проведенные в Стамбуле, завершились безрезультатно.

Представитель Талибана Забиулла Муджахид заявил, что переговоры сорвались из-за требования Исламабада, чтобы "Афганистан отвечал за внутреннюю безопасность Пакистана", что, по его мнению, выходит за рамки возможностей афганской стороны.

В то же время он подчеркнул, что талибы будут продолжать соблюдать режим прекращения огня.

Режим прекращения огня, который был установлен, до сих пор нами не нарушался, и мы будем и впредь его соблюдать

– заявил он.

Похожее утверждение сделал министр обороны Пакистана, подтвердив, что переговоры по предотвращению новых пограничных инцидентов не дали результата.

Вместе с тем, Пакистан будет продолжать соблюдать режим прекращения огня, пока не произойдет нападение с афганской стороны.

Несмотря на провал переговоров, обе стороны подтвердили готовность поддерживать существующее перемирие, что временно уменьшает риск новых вооруженных столкновений на границе.

Ситуация остается напряженной, а перспективы возобновления переговоров пока неопределенны.

Напомним

19 октября Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня. Переговоры состоялись в столице Катара Дохе.

Вита Зеленецкая

