Збройні сутички між Афганістаном і Пакистаном: сторони уклали негайне перемир'я в Досі
Київ • УНН
Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у столиці Катару Досі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Про укладення перемир’я повідомили міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф і речник афганського руху Талібан Забіхулла Муджахід.
Міністерство закордонних справ Катару, яке разом з Туреччиною виступило посередником у суботніх переговорах, заявило, що наступні зустрічі мають на меті "забезпечити стійкість перемир'я та перевірити його виконання надійним і стійким чином".
Контекст
11 жовтня стало відомо, що вздовж усієї лінії Дюранда на афгансько-пакистанському кордоні почались жорсткі бої між силами руху "Талібан" та пакистанською армією.
УНН повідомляв, що ескалація почалася після пакистанських авіаударів, на які Афганістан відповів вогнем. В свою чергу, Пакистан тимчасово закрив кілька пропускних пунктів на 2 600-кілометровій лінії кордону.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що представники Пакистану та Афганістану проводять переговори в Катарі після авіаударів Ісламабаду по сусідній країні. Кабул наказав своїм військовим дотримуватися припинення вогню, Пакистан також утримуватиметься від нападів.