Ексклюзив
08:44 • 66 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 18968 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 36775 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 35088 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 39374 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 50380 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 70173 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 47825 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49534 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37108 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Збройні сутички між Афганістаном і Пакистаном: сторони уклали негайне перемир'я в Досі

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню. Переговори відбулися у столиці Катару Досі.

Збройні сутички між Афганістаном і Пакистаном: сторони уклали негайне перемир'я в Досі

Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у столиці Катару Досі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Про укладення перемир’я повідомили міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф і речник афганського руху Талібан Забіхулла Муджахід.

Міністерство закордонних справ Катару, яке разом з Туреччиною виступило посередником у суботніх переговорах, заявило, що наступні зустрічі мають на меті "забезпечити стійкість перемир'я та перевірити його виконання надійним і стійким чином".

Контекст

11 жовтня стало відомо, що вздовж усієї лінії Дюранда на афгансько-пакистанському кордоні почались жорсткі бої між силами руху "Талібан" та пакистанською армією.

УНН повідомляв, що ескалація почалася після пакистанських авіаударів, на які Афганістан відповів вогнем. В свою чергу, Пакистан тимчасово закрив кілька пропускних пунктів на 2 600-кілометровій лінії кордону.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що представники Пакистану та Афганістану проводять переговори в Катарі після авіаударів Ісламабаду по сусідній країні. Кабул наказав своїм військовим дотримуватися припинення вогню, Пакистан також утримуватиметься від нападів.

Євген Устименко

Новини Світу
Сутички
Reuters
Афганістан
Катар
Пакистан