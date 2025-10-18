Після запеклих зіткнень - перемир'я: Пакистан і Афганістан ведуть переговори у Досі
Представники Пакистану та Афганістану проводять переговори в Катарі після авіаударів Ісламабаду по сусідній країні. Кабул наказав своїм військовим дотримуватися припинення вогню, Пакистан також утримуватиметься від нападів.
У суботу представники влади Пакистану і Афганістану проводять переговори в Катарі.Зустріч зі спробою налагодити дипломатію відбувається на наступний день після того, як Ісламабад завдав авіаударів по сусідній країні, передає УНН із посиланням на Reuters і AFP.
Деталі
Пакистанська делегація і афганська делегації прибула до Дохи, для проведення переговорів щодо мирного врегулювання. Наразі відомо, що Кабул наказав своїм військовим силам дотримуватися припинення вогню. Пакистан також утримуватиметься від будь-яких нападів. Раніше стало відомо, що для відповідних перемовин у Катарі мало бути заплановано 48-годинне перемир'я.
Контекст
Між військовими силами країн відбулись зіткнення, внаслідок яких загинули десятки та сотні отримали поранення.
Щодо перемир'я, рівень його дотримання невідомий достеменно. Вчора пізно ввечері Афганістан звинуватив Пакистан у порушенні припинення вогню, що мало смертельні наслідки.
Пакистан порушив припинення вогню та бомбардував три місця в провінції Пактіка. .. Афганістан застосує відповідні заходи
Представник провінційної лікарні на умовах анонімності повідомив AFP про загибель десяти мирних жителів, також 12 отримали поранення внаслідок ударів.
Афганська крикетна рада повідомила AFP, що троє гравців, які перебували в регіоні на внутрішньому турнірі, загинули, що зменшило попередню кількість жертв до восьми.
Однак станом на середину дня, 18 жовтня, тимчасове припинення вогню, узгоджене в середу між південноазіатськими сусідами, завершило дні інтенсивних боїв, в яких загинули десятки людей, а сотні отримали поранення.
