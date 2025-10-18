После ожесточенных столкновений - перемирие: Пакистан и Афганистан ведут переговоры в Дохе
Представители Пакистана и Афганистана проводят переговоры в Катаре после авиаударов Исламабада по соседней стране. Кабул приказал своим военным соблюдать прекращение огня, Пакистан также будет воздерживаться от нападений.
В субботу представители властей Пакистана и Афганистана проводят переговоры в Катаре. Встреча с попыткой наладить дипломатию происходит на следующий день после того, как Исламабад нанес авиаудары по соседней стране, передает УНН со ссылкой на Reuters и AFP.
Детали
Пакистанская делегация и афганская делегации прибыли в Доху для проведения переговоров по мирному урегулированию. Сейчас известно, что Кабул приказал своим военным силам соблюдать прекращение огня. Пакистан также будет воздерживаться от любых нападений. Ранее стало известно, что для соответствующих переговоров в Катаре должно было быть запланировано 48-часовое перемирие.
Контекст
Между военными силами стран произошли столкновения, в результате которых погибли десятки и сотни получили ранения.
Что касается перемирия, уровень его соблюдения неизвестен доподлинно. Вчера поздно вечером Афганистан обвинил Пакистан в нарушении прекращения огня, что имело смертельные последствия.
Пакистан нарушил прекращение огня и бомбардировал три места в провинции Пактика. .. Афганистан применит ответные меры
Представитель провинциальной больницы на условиях анонимности сообщил AFP о гибели десяти мирных жителей, также 12 получили ранения в результате ударов.
Афганский крикетный совет сообщил AFP, что трое игроков, находившихся в регионе на внутреннем турнире, погибли, что уменьшило предыдущее число жертв до восьми.
Однако по состоянию на середину дня, 18 октября, временное прекращение огня, согласованное в среду между южноазиатскими соседями, завершило дни интенсивных боев, в которых погибли десятки людей, а сотни получили ранения.
