Бої між Афганістаном і Пакистаном: по Кабулу здійснено авіаудари - AP
Київ • УНН
15 жовтня Кабул зазнав авіаударів з боку пакистанських збройних сил. На афгансько-пакистанському кордоні спалахнули бої, що призвели до загибелі цивільних та військових.
У середу, 15 жовтня, столиця Афганістану, Кабул, зазнала авіаударів з боку пакистанських збройних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
У мережі з’явились відео, на яких зафіксовано, ймовірні удари пакистанських військ по афганській столиці.
Водночас NBC News і AlJazeera повідомили, що на афгансько-пакистанському кордоні спалахнули нові бої, в ході яких загинули більше десятка цивільних осіб і військовослужбовців.
Влада Пакистану і афганський рух "Талібан" звинувачують один одного в ескалації конфлікту.
Контекст
11 жовтня стало відомо, що вздовж усієї лінії Дюранда на афгансько-пакистанському кордоні почались жорсткі бої між силами руху "Талібан" та пакистанською армією.
УНН повідомляв, що ескалація почалася після пакистанських авіаударів, на які Афганістан відповів вогнем. В свою чергу, Пакистан тимчасово закрив кілька пропускних пунктів на 2 600-кілометровій лінії кордону.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про бажання зберегти авіабазу Баграм в Афганістані. На його думку, виведення військ США, що сталось за президентства Джо Байдена, було помилкою.
У відповідь головний військовий командувач "Талібану" відхилив вимогу президента США Дональда Трампа про повернення авіабази Баграм в Афганістані під контроль Штатів.