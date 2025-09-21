Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США - Bloomberg
Київ • УНН
Начальник штабу збройних сил Ісламського емірату Афганістан заявив, що Афганістан є повністю незалежною країною. Дональд Трамп раніше вимагав від афганської влади повернути базу Баграм під контроль США.
Головний військовий командувач Талібану відхилив вимогу президента Дональда Трампа про повернення авіабази Баграм в Афганістані під контроль США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Начальник штабу збройних сил Ісламського емірату Афганістан заявив, що Афганістан "є повністю незалежною країною, якою керує її власний народ і яка не залежить від жодної іноземної держави".
Довідка
Авіабаза Баграм розташована в 47 км на північ від афганської столиці Кабула. Вона була побудована в 1950-х роках радянськими спеціалістами, а під час війни 1979-1989 років її використовували радянські війська.
Після терактів 11 вересня 2001 року і до липня 2021 року авіабаза використовувалась Військово-повітряними силами США.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про бажання зберегти авіабазу Баграм в Афганістані. На його думку, виведення військ США, що сталось за президентства Джо Байдена, було помилкою.
Пізніше Трамп почав вимагати від афганської влади повернути базу Баграм під контроль США. Він заявив, що авіабазу нібито "побудували американці" і пригрозив "поганими речами" у випадку відмови задовольнити його вимоги.