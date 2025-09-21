$41.250.00
48.780.00
ukenru
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Накануне признания Палестины Макрон поручил усилить реагирование на антисемитизм во Франции
Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникой
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Талибан отклонил требование Трампа вернуть авиабазу Баграм под контроль США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Начальник штаба вооруженных сил Исламского эмирата Афганистан заявил, что Афганистан является полностью независимой страной. Дональд Трамп ранее требовал от афганских властей вернуть базу Баграм под контроль США.

Талибан отклонил требование Трампа вернуть авиабазу Баграм под контроль США - Bloomberg

Главный военный командующий Талибана отклонил требование президента Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм в Афганистане под контроль США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Начальник штаба вооруженных сил Исламского эмирата Афганистан заявил, что Афганистан "является полностью независимой страной, которой управляет ее собственный народ и которая не зависит ни от какого иностранного государства".

Справка

Авиабаза Баграм расположена в 47 км к северу от афганской столицы Кабула. Она была построена в 1950-х годах советскими специалистами, а во время войны 1979-1989 годов ее использовали советские войска.

После терактов 11 сентября 2001 года и до июля 2021 года авиабаза использовалась Военно-воздушными силами США.

Напомним

Дональд Трамп заявил о желании сохранить авиабазу Баграм в Афганистане. По его мнению, вывод войск США, произошедший при президентстве Джо Байдена, был ошибкой.

Позже Трамп начал требовать от афганских властей вернуть базу Баграм под контроль США. Он заявил, что авиабазу якобы "построили американцы" и пригрозил "плохими вещами" в случае отказа удовлетворить его требования.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Талибан
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Кабул
Афганистан
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты