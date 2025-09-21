Талибан отклонил требование Трампа вернуть авиабазу Баграм под контроль США - Bloomberg
Киев • УНН
Начальник штаба вооруженных сил Исламского эмирата Афганистан заявил, что Афганистан является полностью независимой страной. Дональд Трамп ранее требовал от афганских властей вернуть базу Баграм под контроль США.
Главный военный командующий Талибана отклонил требование президента Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм в Афганистане под контроль США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Начальник штаба вооруженных сил Исламского эмирата Афганистан заявил, что Афганистан "является полностью независимой страной, которой управляет ее собственный народ и которая не зависит ни от какого иностранного государства".
Справка
Авиабаза Баграм расположена в 47 км к северу от афганской столицы Кабула. Она была построена в 1950-х годах советскими специалистами, а во время войны 1979-1989 годов ее использовали советские войска.
После терактов 11 сентября 2001 года и до июля 2021 года авиабаза использовалась Военно-воздушными силами США.
Напомним
Дональд Трамп заявил о желании сохранить авиабазу Баграм в Афганистане. По его мнению, вывод войск США, произошедший при президентстве Джо Байдена, был ошибкой.
Позже Трамп начал требовать от афганских властей вернуть базу Баграм под контроль США. Он заявил, что авиабазу якобы "построили американцы" и пригрозил "плохими вещами" в случае отказа удовлетворить его требования.