Бои между Афганистаном и Пакистаном: по Кабулу нанесены авиаудары - AP
Киев • УНН
15 октября Кабул подвергся авиаударам со стороны пакистанских вооруженных сил. На афгано-пакистанской границе вспыхнули бои, приведшие к гибели гражданских и военных.
В среду, 15 октября, столица Афганистана, Кабул, подверглась авиаударам со стороны пакистанских вооруженных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
В сети появились видео, на которых зафиксированы вероятные удары пакистанских войск по афганской столице.
В то же время NBC News и AlJazeera сообщили, что на афгано-пакистанской границе вспыхнули новые бои, в ходе которых погибли более десятка гражданских лиц и военнослужащих.
Власти Пакистана и афганское движение "Талибан" обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
Контекст
11 октября стало известно, что вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе начались жесткие бои между силами движения "Талибан" и пакистанской армией.
УНН сообщал, что эскалация началась после пакистанских авиаударов, на которые Афганистан ответил огнем. В свою очередь, Пакистан временно закрыл несколько пропускных пунктов на 2 600-километровой линии границы.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о желании сохранить авиабазу Баграм в Афганистане. По его мнению, вывод войск США, произошедший при президентстве Джо Байдена, был ошибкой.
В ответ главный военный командующий "Талибана" отклонил требование президента США Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм в Афганистане под контроль Штатов.