Бои между Афганистаном и Пакистаном: по Кабулу нанесены авиаудары - AP

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 5806 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 12926 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15382 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 15868 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 14942 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 15423 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15556 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 26565 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 26774 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13535 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
754мм
Популярные новости
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 22695 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 46656 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15 октября, 06:02 • 13774 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 22727 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ08:31 • 11567 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 7184 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 22974 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 26559 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 26767 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 46899 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Урсула фон дер Ляйен
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 57145 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 36377 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 38378 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 45939 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 49831 просмотра
Актуальное
Хранитель
Грибы
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Бои между Афганистаном и Пакистаном: по Кабулу нанесены авиаудары - AP

Киев • УНН

 • 878 просмотра

15 октября Кабул подвергся авиаударам со стороны пакистанских вооруженных сил. На афгано-пакистанской границе вспыхнули бои, приведшие к гибели гражданских и военных.

Бои между Афганистаном и Пакистаном: по Кабулу нанесены авиаудары - AP

В среду, 15 октября, столица Афганистана, Кабул, подверглась авиаударам со стороны пакистанских вооруженных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В сети появились видео, на которых зафиксированы вероятные удары пакистанских войск по афганской столице.

В то же время NBC News и AlJazeera сообщили, что на афгано-пакистанской границе вспыхнули новые бои, в ходе которых погибли более десятка гражданских лиц и военнослужащих.

Власти Пакистана и афганское движение "Талибан" обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Контекст

11 октября стало известно, что вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе начались жесткие бои между силами движения "Талибан" и пакистанской армией.

УНН сообщал, что эскалация началась после пакистанских авиаударов, на которые Афганистан ответил огнем. В свою очередь, Пакистан временно закрыл несколько пропускных пунктов на 2 600-километровой линии границы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о желании сохранить авиабазу Баграм в Афганистане. По его мнению, вывод войск США, произошедший при президентстве Джо Байдена, был ошибкой.

В ответ главный военный командующий "Талибана" отклонил требование президента США Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм в Афганистане под контроль Штатов.

Евгений Устименко

Новости Мира
Столкновения
Талибан
Ассошиэйтед Пресс
Кабул
Афганистан
Дональд Трамп
Пакистан