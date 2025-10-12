Десятки загиблих та закриті переходи після нічних боїв на кордоні Пакистану й Афганістану - Reuters
Ескалація в близькосхідному регіоні почалася після пакистанських авіаударів, на які Афганістан відповів вогнем. Кількість загиблих та поранених збільшується, а переходи на кордоні закрили.
Нічні бої на кордоні між Пакистаном та Афганістаном призвели до десятків жертв і тимчасового закриття кількох ключових прикордонних пунктів, повідомляють місцеві та міжнародні джерела, інформує Reuters, пише УНН.
За даними пакистанської армії, в сутичках загинули 23 її військовослужбовці, тоді як афганські таліби повідомляють про 9 загиблих серед своїх бойовиків. Кожна сторона також наводить значно вищі оцінки втрат супротивника – Пакистан заявляє про понад 200 загиблих бойовиків, Афганістан – про 58 загиблих пакистанських військових. Reuters не зміг незалежно підтвердити ці цифри.
Ескалація почалася після пакистанських авіаударів по районах у Кабулі та на східних ринках Афганістану. У відповідь афганські підрозділи відкрили вогонь по прикордонних постах Пакистану, який відповів артилерією та стрілецькою зброєю. Перестрілки тривають епізодично, зокрема в пакистанському районі Куррам.
Через інцидент Пакистан тимчасово закрив кілька пропускних пунктів на 2 600-кілометровій лінії Дюранда – серед них Торхам, Чаман, Харлачи, Ангур-Адда і Гулам-Хан. Це викликало переміщення цивільного населення в прикордонних районах.
Катар і Саудівська Аравія сприяли тимчасовому припиненню атак, проте, як заявив представник талібів Забіулла Муджахід, "Ісламський Емірат захищатиме свою землю". Незважаючи на дипломатичні зусилля, локальні бої ще тривають.
Напередодні повідомлялось, що жорсткі бої між силами руху "Талібан" та пакистанською армією почалися вздовж усієї лінії Дюранда на афгансько-пакистанському кордоні.