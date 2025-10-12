Десятки загиблих та закриті переходи після нічних боїв на кордоні Пакистану й Афганістану - Reuters

$41.510.00
Ексклюзив
14:28 • 12154 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12:27 • 12179 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 66627 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 93105 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 50403 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52020 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 40714 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30269 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 38150 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44318 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12 жовтня, 07:19 • 12996 перегляди
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островахPhoto12 жовтня, 07:41 • 13824 перегляди
Представник МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку рф та закликає Європу до "згуртування" у відносинах з КНР12 жовтня, 08:36 • 4024 перегляди
Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу12 жовтня, 08:59 • 10180 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 12477 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
14:28 • 12163 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 66643 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 93116 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 41703 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 77100 перегляди
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 12551 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 45908 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 50128 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 52016 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 117824 перегляди
Десятки загиблих та закриті переходи після нічних боїв на кордоні Пакистану й Афганістану - Reuters

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Ескалація в близькосхідному регіоні почалася після пакистанських авіаударів, на які Афганістан відповів вогнем. Кількість загиблих та поранених збільшується, а переходи на кордоні закрили.

Десятки загиблих та закриті переходи після нічних боїв на кордоні Пакистану й Афганістану - Reuters

Нічні бої на кордоні між Пакистаном та Афганістаном призвели до десятків жертв і тимчасового закриття кількох ключових прикордонних пунктів, повідомляють місцеві та міжнародні джерела, інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними пакистанської армії, в сутичках загинули 23 її військовослужбовці, тоді як афганські таліби повідомляють про 9 загиблих серед своїх бойовиків. Кожна сторона також наводить значно вищі оцінки втрат супротивника – Пакистан заявляє про понад 200 загиблих бойовиків, Афганістан – про 58 загиблих пакистанських військових. Reuters не зміг незалежно підтвердити ці цифри.

Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США - Bloomberg21.09.25, 15:02 • 8339 переглядiв

Ескалація почалася після пакистанських авіаударів по районах у Кабулі та на східних ринках Афганістану. У відповідь афганські підрозділи відкрили вогонь по прикордонних постах Пакистану, який відповів артилерією та стрілецькою зброєю. Перестрілки тривають епізодично, зокрема в пакистанському районі Куррам.

Через інцидент Пакистан тимчасово закрив кілька пропускних пунктів на 2 600-кілометровій лінії Дюранда – серед них Торхам, Чаман, Харлачи, Ангур-Адда і Гулам-Хан. Це викликало переміщення цивільного населення в прикордонних районах.

В Афганістані посилюють контроль за агентами росії та білорусі - розвідка04.10.25, 18:17 • 6469 переглядiв

Катар і Саудівська Аравія сприяли тимчасовому припиненню атак, проте, як заявив представник талібів Забіулла Муджахід, "Ісламський Емірат захищатиме свою землю". Незважаючи на дипломатичні зусилля, локальні бої ще тривають.

Нагадаємо

Напередодні повідомлялось, що жорсткі бої між силами руху "Талібан" та пакистанською армією почалися вздовж усієї лінії Дюранда на афгансько-пакистанському кордоні. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Reuters
Кабул
Афганістан
Саудівська Аравія
Катар
Пакистан