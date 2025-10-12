Десятки погибших и закрытые переходы после ночных боев на границе Пакистана и Афганистана - Reuters
Эскалация в ближневосточном регионе началась после пакистанских авиаударов, на которые Афганистан ответил огнем. Число погибших и раненых увеличивается, а переходы на границе закрыли.
Ночные бои на границе между Пакистаном и Афганистаном привели к десяткам жертв и временному закрытию нескольких ключевых пограничных пунктов, сообщают местные и международные источники, информирует Reuters, пишет УНН.
По данным пакистанской армии, в столкновениях погибли 23 ее военнослужащих, тогда как афганские талибы сообщают о 9 погибших среди своих боевиков. Каждая сторона также приводит значительно более высокие оценки потерь противника – Пакистан заявляет о более чем 200 погибших боевиках, Афганистан – о 58 погибших пакистанских военных. Reuters не смог независимо подтвердить эти цифры.
Эскалация началась после пакистанских авиаударов по районам в Кабуле и на восточных рынках Афганистана. В ответ афганские подразделения открыли огонь по пограничным постам Пакистана, который ответил артиллерией и стрелковым оружием. Перестрелки продолжаются эпизодически, в частности в пакистанском районе Куррам.
Из-за инцидента Пакистан временно закрыл несколько пропускных пунктов на 2 600-километровой линии Дюранда – среди них Торхам, Чаман, Харлачи, Ангур-Адда и Гулам-Хан. Это вызвало перемещение гражданского населения в приграничных районах.
Катар и Саудовская Аравия способствовали временному прекращению атак, однако, как заявил представитель талибов Забиулла Муджахид, "Исламский Эмират будет защищать свою землю". Несмотря на дипломатические усилия, локальные бои еще продолжаются.
Накануне сообщалось, что жесткие бои между силами движения "Талибан" и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе.