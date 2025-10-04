В Афганистане усиливают контроль за агентами России и Беларуси – разведка
Киев • УНН
Главное управление разведки движения "Талибан" усиливает контроль за деятельностью агентов России и Беларуси в Афганистане. Талибские спецслужбы подозревают их в попытках спровоцировать напряжение между Востоком и Западом.
Главное управление разведки движения "Талибан" усиливает контроль за деятельностью агентов россии и беларуси в Афганистане. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Талибские спецслужбы подозревают представителей "союзного государства" в попытках использовать "Исламский Эмират Афганистана" для провоцирования напряженности между Востоком и Западом
По данным контрразведки, на территории страны создана агентурная сеть, основная задача которой – столкновение интересов иностранных государств.
Как отмечают в разведке, россия первой в мире формально признала "Исламский Эмират Афганистан".
Уже 7 июля руководитель контрразведки ГУР Талибана Асадулла Барьялай в своем письме обратил внимание на резкий рост количества российских "туристов", журналистов и других посетителей страны, предположив, что значительная часть из них – сотрудники спецслужб. В сентябрьском обращении Барьялай предложил конкретные меры противодействия деятельности российских и белорусских агентов
