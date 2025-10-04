В Афганістані посилюють контроль за агентами росії та білорусі - розвідка

Головне управління розвідки руху "Талібан" посилює контроль за діяльністю агентів росії та білорусі в Афганістані. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Талібські спецслужби підозрюють представників "союзної держави" у спробах використати "Ісламський Емірат Афганістану" для провокування напруги між Сходом і Заходом

За даними контррозвідки, на території країни створено агентурну мережу, основне завдання якої – зіткнення інтересів іноземних держав.

Як зазначають у розвідці росія першою у світі формально визнала "Ісламський Емірат Афганістан".

Уже 7 липня керівник контррозвідки ГУР Талібану Асадулла Бар’ялай у своєму листі звернув увагу на різке зростання кількості російських "туристів", журналістів та інших відвідувачів країни, припустивши, що значна частина з них – співробітники спецслужб. У вересневому зверненні Бар’ялай запропонував конкретні заходи протидії діяльності російських і білоруських агентів