Жорсткі бої між Талібаном та пакистанською армією: загинули 20 правоохоронців та 3 цивільних
Київ • УНН
Жорсткі бої між силами руху "Талібан" та пакистанською армією почалися вздовж усієї лінії Дюранда на афгансько-пакистанському кордоні. "Талібан" взяв на себе відповідальність за смертельні напади, внаслідок яких загинули 20 співробітників служб безпеки та троє цивільних.
Жорсткі бої між силами руху "Талібан" та пакистанською армією почалися вздовж усієї лінії Дюранда на афгансько-пакистанському кордоні. Про це повідомляє ToloNews, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що "Талібан" взяв на себе відповідальність за смертельні напади в декількох районах на північному заході Пакистану, внаслідок яких загинули 20 співробітників служб безпеки, а також троє цивільних.
Місцеві джерела повідомляють про масштабні зіткнення між силами талібів і пакистанською армією вздовж лінії Дюранда
Вказується, що смертельні напади було здійснено у п'ятницю в кількох районах провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном. 11 військових загинули в прикордонному районі Хайбер, семеро поліцейських загинули після того, як терорист-смертник врізався на автомобілі, начиненому вибухівкою, у ворота поліцейської школи в районі Дера-Ісмаїл-Хан.
Тим часом в уряді Пакситану заявили, що Ісламабад залишає за собою право в'їзду на територію Афганістану. Водночас там додали, що Пакистан схвалив пропозицію щодо діалогу з Афганістаном.
Нагадаємо
Раніше головний військовий командувач "Талібану" відхилив вимогу президента США Дональда Трампа про повернення авіабази Баграм в Афганістані під контроль Штатів.
Раніше Трамп заявив про бажання зберегти авіабазу Баграм в Афганістані. На його думку, виведення військ США, що сталось за президентства Джо Байдена, було помилкою.
росія першою у світі офіційно визнала режим Талібану в Афганістані04.07.25, 00:46 • 2643 перегляди