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росія першою у світі офіційно визнала режим Талібану в Афганістані

Київ • УНН

 • 739 перегляди

росія офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан, прийнявши довірчу грамоту нового посла. Це рішення ухвалив президент рф володимир путін за пропозицією глави МЗС Сергія Лаврова.

росія першою у світі офіційно визнала режим Талібану в Афганістані

росія першою у світі офіційно визнала режим терористичного угруповання Талібан - так званий Ісламський емірат Афганістан. Про це інформує DW з посиланням на агенцію Reuters та росЗМІ, передає УНН.

москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан, передає в четвер, 3 липня, державне інформагентство ТАСС із посиланням на міністерство іноземних справ рф

- йдеться у дописі DW.

Агентство Reuters - також із посиланням на російське МЗС - пише, що в Москві ухвалили довірчу грамоту нового посла Афганыстану і висловили надію на "нові імпульси" розвитку двосторонньої співпраці.

Прапор талібів вперше після захоплення ними влади в 2021 році вивішений над посольством Афганістану в Москві. ТАСС також повідомляє з посиланням на посла росії у Кабулі Дмитра Жирнова, що рішення визнати уряд талібів ухвалив президент рф володимир путін на пропозицію глави МЗС Сергія Лаврова. 

Нагадаємо

У квітні 2025 року в росії скасували заборону на діяльність "Талібану". Таке рішення ухвалив суд за позовом генпрокуратури рф. 

путін підписав закон, який виключає "Талібан" та ХТШ зі списку терористичних організацій – ISW29.12.24, 05:07 • 103654 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
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