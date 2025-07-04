росія першою у світі офіційно визнала режим Талібану в Афганістані

росія першою у світі офіційно визнала режим терористичного угруповання Талібан - так званий Ісламський емірат Афганістан. Про це інформує DW з посиланням на агенцію Reuters та росЗМІ, передає УНН.

москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан, передає в четвер, 3 липня, державне інформагентство ТАСС із посиланням на міністерство іноземних справ рф - йдеться у дописі DW.

Агентство Reuters - також із посиланням на російське МЗС - пише, що в Москві ухвалили довірчу грамоту нового посла Афганыстану і висловили надію на "нові імпульси" розвитку двосторонньої співпраці.

Прапор талібів вперше після захоплення ними влади в 2021 році вивішений над посольством Афганістану в Москві. ТАСС також повідомляє з посиланням на посла росії у Кабулі Дмитра Жирнова, що рішення визнати уряд талібів ухвалив президент рф володимир путін на пропозицію глави МЗС Сергія Лаврова.

Нагадаємо

У квітні 2025 року в росії скасували заборону на діяльність "Талібану". Таке рішення ухвалив суд за позовом генпрокуратури рф.

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