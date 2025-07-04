Россия первой в мире официально признала режим Талибана в Афганистане
Киев • УНН
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, приняв верительную грамоту нового посла. Это решение принял президент РФ Владимир Путин по предложению главы МИД Сергея Лаврова.
россия первой в мире официально признала режим террористической группировки Талибан - так называемый Исламский эмират Афганистан. Об этом информирует DW со ссылкой на агентство Reuters и росСМИ, передает УНН.
москва официально признала Исламский Эмират Афганистан, передает в четверг, 3 июля, государственное информагентство ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел рф
Агентство Reuters - также со ссылкой на российское МИД - пишет, что в Москве приняли верительную грамоту нового посла Афганистана и выразили надежду на "новые импульсы" развития двустороннего сотрудничества.
Флаг талибов впервые после захвата ими власти в 2021 году вывешен над посольством Афганистана в Москве. ТАСС также сообщает со ссылкой на посла россии в Кабуле Дмитрия Жирнова, что решение признать правительство талибов принял президент рф владимир путин по предложению главы МИД Сергея Лаврова.
Напомним
В апреле 2025 года в россии отменили запрет на деятельность "Талибана". Такое решение принял суд по иску генпрокуратуры рф.
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