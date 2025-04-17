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В рф "Талібан" виключили з переліку терористів, але не остаточно

Київ • УНН

 • 8276 перегляди

В росії скасували заборону на діяльність "Талібану". Таке рішення ухвалив суд за позовом генпрокуратури рф. Але афганський рух поки залишається у списку терористичних організацій країни.

В рф "Талібан" виключили з переліку терористів, але не остаточно

Заборону на діяльність радикального ісламістського руху "Талібан" скасовано російським судом. Проте радикальний ісламістський рух у Афганістані все ще перебуває у списку "заборонених в рф терористичних організацій".

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Афганський рух "Талібан" у рф виключили з реєстру терористичних організацій. Призупинив заборону діяльності руху верховний суд росії, за позовом генпрокуратури.

Довідка

"Талібан" - радикальний ісламістський рух сунітського напрямк. Об'єднання зародилося в Афганістані на початку 1990-х років після виведення радянських військ з країни. Його заснували пуштуни - іранський народ, значна частина якого населяє південь Афганістану. Таліби воювали із армією США. Крім того мали конфлікт з ще радикальнішою ісламською організацією ІД-Хорасан.

В рф "Талібан" був зарахований  до терористичних організацій у 2003 році. У грудні 2024 року держдума ухвалила закон, що дозволяє виключати організації зі списку терористичних за рішенням суду. Законопроєкт в рф ініціювали семеро сенаторів і п'ять депутатів.

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Сьогоднішнє рішення пов'язане з поправками до федерального закону рф "Про протидію тероризму": заборону на діяльність організації зі списку терористичних може бути призупинено рішенням суду росії, якщо вона "припинила здійснення діяльності, спрямованої на пропаганду, виправдання і підтримку тероризму".

Слід зазначити, що представники ісламістького руху "Талібан" регулярно приїжджають до рф, при цьому керівник мзс росії лавров назвав талібів "реальною владою" в Афганістані, і що до афганського радикального руху "небайдуже" союзниками москви у Центральній Азії.

Доповнення

Наразі "Талібан" все ще присутній у списку заборонених у росії терористичних організацій.

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Ігор Тележніков

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