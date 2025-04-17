В рф "Талибан" исключили из перечня террористов, но не окончательно

Запрет на деятельность радикального исламистского движения "Талибан" отменен российским судом. Однако радикальное исламистское движение в Афганистане все еще находится в списке "запрещенных в рф террористических организаций".



Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Афганское движение "Талибан" в рф исключили из реестра террористических организаций. Приостановил запрет деятельности движения верховный суд россии, по иску генпрокуратуры.

Справка

"Талибан" - радикальное исламистское движение суннитского направления. Объединение зародилось в Афганистане в начале 1990-х годов после вывода советских войск из страны. Его основали пуштуны - иранский народ, значительная часть которого населяет юг Афганистана. Талибы воевали с армией США. Кроме того, имели конфликт с еще более радикальной исламской организацией ИГ-Хорасан.

В рф "Талибан" был зачислен в террористические организации в 2003 году. В декабре 2024 года госдума приняла закон, разрешающий исключать организации из списка террористических по решению суда. Законопроект в рф инициировали семь сенаторов и пять депутатов.

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Сегодняшнее решение связано с поправками в федеральный закон рф "О противодействии терроризму": запрет на деятельность организации из списка террористических может быть приостановлен решением суда россии, если она "прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Следует отметить, что представители исламистького движения "Талибан" регулярно приезжают в рф, при этом руководитель мзс россии лавров назвал талибов "реальной властью" в Афганистане, и что к афганскому радикальному движению "небезразличны" союзники москвы в Центральной Азии.

Дополнение

В настоящее время "Талибан" все еще присутствует в списке запрещенных в россии террористических организаций.

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