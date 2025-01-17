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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ставка на на талибов не сработала: Пакистан пытается оказать давление на афганские власти, но это приводит к всплеску насилия

Киев  •  УНН

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Уровень насилия между Пакистаном и Афганистаном достиг 9-летнего максимума. В 2024 году количество жертв терактов в Пакистане выросло на 66%, достигнув 2500 человек.

Уровень агрессии в отношениях между Кабулом и Исламабадом вырос до девятилетнего максимума, надежды Пакистана на то, что новый режим в Афганистане окажется более готовым к сотрудничеству, пока оказались напрасными.

Об этом пишет УНН со ссылкой на FT.

Детали

По данным Исламабадского центра исследований и исследований безопасности, в 2024 году в результате терактов в Пакистане погибли более 2500 гражданских лиц, сотрудников службы безопасности и представителей боевых организаций, что на 66% больше, чем в 2023 году, - многие из них были убиты группами боевиков, базирующихся в Афганистане.

- пишет издание.

Как отмечает Financial Times, с тех пор как Талибан взял под контроль Кабул в 2021 году, тогдашний премьер-министр Пакистана Имран Хан похвалил Афганистан за то, что он разорвал «оковы рабства».

Генеральный директор Межведомственной разведки Пакистана Хана Фаиз Хамид был сфотографирован за чаепитием с лидерами исламистских боевиков в кабульском отеле. Асим Мунир, начальник штаба армии Пакистана, назвал Афганистан «братским соседом».

- напоминает FT.

Исламабад надеялся, что поддержка афганского Талибана во время его продолжающегося двадцать лет восстания - в том числе предоставлением убежища, оружия, финансирования и медицинской помощи - даст ему преимущество и защиту вдоль их общей 2600-километровой границы.

Но с ростом насилия до девятилетнего максимума надежда Исламабада на то, что новый режим окажется более склонным к сотрудничеству союзником, чем его поддерживаемый США предшественник, сменилась беспокойством по поводу безопасности.

«Пакистан теряет терпение в отношении афганских талибов, которые отказываются принимать меры против движения «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП), также известного как пакистанский «Талибан», - заявил Асиф Дуррани, бывший специальный представитель Пакистана по Афганистану, который оставил эту должность в сентябре.

«Они не сделали ничего, кроме того, что ведут себя как страусы, прячущие голову в песок, когда мы показываем им доказательства того, что терроризм исходит от их границ».

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Действия Техрик-е Талибан Пакистан (ТТП) - террористической организации в Пакистане и Афганистане (основана в 2007 году):

ТТП имеет исторические связи с режимом в Кабуле и Аль-Каидой, но действует независимо. В последнее время действия организации вызывают беспокойство у иностранных инвесторов, и существенное возмущение в КНР.

Учащение нападений группировки, которая пытается навязать свой бренд жесткого шариата на приграничных территориях Пакистана, где проживают племена, пошатнуло доверие инвесторов к Исламабаду. Китайские рабочие также стали мишенью сепаратистских боевиков, что вызвало возмущение китайских чиновников и поставило под угрозу проекты Пекина в рамках инициативы «Один пояс, один путь» стоимостью 60 миллиардов долларов в этой стране.

- пишет издание.

В докладе Совета Безопасности ООН, опубликованном в июле 2024 года, отмечается, что сейчас из Афганистана действуют по меньшей мере 6 000 боевиков «Талибана». По словам аналитиков, возрождение группировки, которая частично подпитывается современным вооружением свело на нет значительную часть достигнутого Пакистаном прогресса в борьбе с талибами до 2021 года.

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Пакистан пытался давить на талибов, чтобы они обуздали ТТП. Исламабад нанес воздушные удары по тайникам в Афганистане, в которых, как утверждают пакистанские силовики, скрываются боевики ТТП.

(Пакистан) принял военный подход к ТТП, но он не увенчался успехом», 

- сказал Сухаил Шахин, представитель Талибана.

Он заявил, что нападения совершаются группами, базирующимися на племенных территориях внутри Пакистана.

«Исламабад должен пересмотреть свой подход и принять более реалистичный подход, направленный на решение проблемы талибов», - подчеркнул он.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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