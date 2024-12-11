В Кабуле погиб министр правительства «Талибана» Халил Хаккани - СМИ
Киев • УНН
Халил Хаккани, влиятельный министр правительства «Талибана», погиб в результате взрыва в Кабуле. За нападением стоит «Исламское государство», за информацию о Хаккани США предлагали $5 млн.
Министр правительства «Талибана» Халил Хаккани погиб при взрыве в Кабуле. Взрыв произошел на территории министерства и унес жизни нескольких человек.
Об этом пишет УНН с ссылкой на Радио Свобода.
Представитель «Талибана» позже сказал, что за нападением стоит экстремистская группировка «Исламское государство». Хаккани стал первым высокопоставленным членом правительства «Талибана», который погиб в результате взрыва после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года.
Что известно о Хаккани?
Он имел репутацию одного из самых влиятельных и известных деятелей в руководстве «Талибана». В 2011 году США признали Халила Хаккани глобальным террористом и объявили вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая поспособствует его захвату.
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Хаккани был известен своим участием в многочисленных террористических актах и сотрудничеством с другими радикальными группировками. Его смерть может иметь серьезные последствия для внутренней политики «Талибана» и борьбы с террористическими группировками в Афганистане.
Отметим
Под руководством «Талибана» Афганистан переживает трудности во многих сферах. После их возвращения к власти в 2021 году страна сталкивается с острым гуманитарным кризисом, который усугубляют строгие ограничения на права женщин и свободу слова.
«Талибан» запрещает женщинам работать в большинстве сфер, ограничивает их право на образование и активно участвует в репрессиях против активистов и журналистов. Кроме того, страна продолжает быть важным центром для террористических групп.
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