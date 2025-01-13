Работника немецкой разведки нашли мертвым в Пакистане
Киев • УНН
54-летний работник BND Томас Б. обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде после двух дней отсутствия. На теле найдены следы крови, хотя официальная причина смерти до сих пор не установлена.
В Пакистане найден мертвым сотрудник немецкой разведки Томас Б., который последние несколько лет работал в кризисных регионах. Его тело обнаружили в квартире в Исламабаде, а причина смерти пока не установлена. Об этом пишет BILD, передает УНН.
Детали
"Мы скорбим из-за потери нашего коллеги. Наши мысли с его близкими", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.
Мужчина был сотрудником посольства Германии, но официально работал на Федеральную разведывательную службу (BND).
По информации BILD, 54-летний Томас Б. два дня не приходил на работу и не отвечал на звонки. Его коллеги нашли тело в квартире, расположенной в охраняемом дипломатическом районе Исламабада.
Последний раз немецкий "дипломат" заходил в WhatsApp вечером 11 января. Как сообщили пакистанские правоохранители, Томас проходил лечение из-за проблем с сердцем, что, возможно, как-то связано с его смертью.
При этом в социальных сетях появились фотографии, на которых видна кровь на лице умершего. В пакистанской полиции утверждают, что кровотечение началось уже после смерти. Причина смерти официально пока что не установлена.
Томас работал в Пакистане три с половиной года и считался опытным специалистом по кризисным регионам.
Федеральная разведывательная служба отказалась комментировать этот случай.
Добавим
Работа в Пакистане связана с высокими рисками: Исламабад имеет высокий уровень опасности по оценке Министерства иностранных дел Германии. Регион постоянно страдает от конфликта с исламистскими группами, в частности на границе с Афганистаном.
Напомним
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