Працівника німецької розвідки знайшли мертвим у Пакистані

У Пакистані знайдено мертвим працівника німецької розвідки Томаса Б., який останні кілька років працював у кризових регіонах. Його тіло виявили в квартирі в Ісламабаді, а причину смерті наразі не встановлено. Про це пише BILD, передає УНН.

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"Ми скорбимо через втрату нашого колеги. Наші думки з його близькими", — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.

Чоловік був співробітником посольства Німеччини, але офіційно працював на Федеральну розвідувальну службу (BND).

За інформацією BILD, 54-річний Томас Б. два дні не приходив на роботу і не відповідав на дзвінки. Його колеги знайшли тіло в квартирі, розташованій у дипломатичному районі Ісламабаду, який охороняється.

Останній раз німецький "дипломат" заходив у WhatsApp увечері 11 січня. Як повідомили пакистанські правоохоронці, Томас проходив лікування через проблеми з серцем, що, можливо, якось пов'язано з його смертю.

При цьому в соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких видно кров на обличчі померлого. В пакистанській поліції стверджують, що кровотеча почалася вже після смерті. Причина смерті офіційно поки що не встановлена.

Томас працював у Пакистані три з половиною роки і вважався досвідченим фахівцем з кризових регіонів.

Федеральна розвідувальна служба відмовилася коментувати цей випадок.

Додамо

Робота в Пакистані пов'язана з високими ризиками: Ісламабад має високий рівень небезпеки за оцінкою Міністерства закордонних справ Німеччини. Регіон постійно страждає від конфлікту з ісламістськими групами, зокрема на кордоні з Афганістаном.

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