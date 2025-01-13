Працівника німецької розвідки знайшли мертвим у Пакистані
Київ • УНН
54-річний працівник BND Томас Б. виявлений мертвим у своїй квартирі в Ісламабаді після двох днів відсутності. На тілі знайдені сліди крові, хоча офіційна причина смерті досі не встановлена.
У Пакистані знайдено мертвим працівника німецької розвідки Томаса Б., який останні кілька років працював у кризових регіонах. Його тіло виявили в квартирі в Ісламабаді, а причину смерті наразі не встановлено. Про це пише BILD, передає УНН.
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"Ми скорбимо через втрату нашого колеги. Наші думки з його близькими", — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.
Чоловік був співробітником посольства Німеччини, але офіційно працював на Федеральну розвідувальну службу (BND).
За інформацією BILD, 54-річний Томас Б. два дні не приходив на роботу і не відповідав на дзвінки. Його колеги знайшли тіло в квартирі, розташованій у дипломатичному районі Ісламабаду, який охороняється.
Останній раз німецький "дипломат" заходив у WhatsApp увечері 11 січня. Як повідомили пакистанські правоохоронці, Томас проходив лікування через проблеми з серцем, що, можливо, якось пов'язано з його смертю.
При цьому в соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких видно кров на обличчі померлого. В пакистанській поліції стверджують, що кровотеча почалася вже після смерті. Причина смерті офіційно поки що не встановлена.
Томас працював у Пакистані три з половиною роки і вважався досвідченим фахівцем з кризових регіонів.
Федеральна розвідувальна служба відмовилася коментувати цей випадок.
Додамо
Робота в Пакистані пов'язана з високими ризиками: Ісламабад має високий рівень небезпеки за оцінкою Міністерства закордонних справ Німеччини. Регіон постійно страждає від конфлікту з ісламістськими групами, зокрема на кордоні з Афганістаном.
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