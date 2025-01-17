Ставка на талібів не спрацювала: Пакистан намагається чинити тиск на афганську владу, але це призводить до сплеску насильства

Рівень агресії у відносинах між Кабулом та Ісламабадом зріс до дев’ятирічного максимуму, а сподівання Пакистану на те, що новий режим у Афганістані виявиться більш готовим до співпраці, поки виявились марними.

Про це пише УНН із посиланням на FT.

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За даними Ісламабадського центру досліджень і досліджень безпеки, у 2024 році в результаті терактів у Пакистані загинули понад 2500 цивільних осіб, співробітників служби безпеки та представників бойових організацій, що на 66% більше, ніж у 2023 році, - багато з них були вбиті групами бойовиків, що базуються в Афганістані. - пише видання.

Як зазначає Financial Times, відтоді як Талібан взяв під контроль Кабул у 2021 році, тодішній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан похвалив Афганістан за те, що він розірвав "кайдани рабства".

Генеральний директор Міжвідомчої розвідки Пакистану Хана Фаїз Хамід був сфотографований за чаюванням з лідерами ісламістських бойовиків у кабульському готелі. Асім Мунір, начальник штабу армії Пакистану, назвав Афганістан "братнім сусідом". - нагадує FT.

Ісламабад сподівався, що підтримка афганського Талібану під час його повстання, що триває двадцять років — у тому числі наданням прихистку, зброї, фінансування та медичної допомоги — дасть йому перевагу та захист уздовж їхнього спільного 2600-кілометрового кордону.

Але з ростом насильства до дев'ятирічного максимуму надія Ісламабаду на те, що новий режим виявиться більш схильним до співпраці союзником, ніж його підтримуваний США попередник, змінилася занепокоєнням з приводу безпеки.

"Пакистан втрачає терпіння щодо афганських талібів, які відмовляються вживати заходів проти руху "Техрік-е-Талібан Пакистан" (ТТП), також відомого як пакистанський "Талібан", - заявив Асіф Дуррані, колишній спеціальний представник Пакистану по Афганістану, який залишив цю посаду у вересні.

"Вони не зробили нічого, окрім того, що поводяться як страуси, що ховають голову в пісок, коли ми показуємо їм докази того, що тероризм походить від їхніх кордонів".

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Дії Техрік-є Талібан Пакистан (ТТП) - терористичної організації в Пакистані та Афганістані (заснована у 2007 році):

ТТП має історичні зв'язки з режимом у Кабулі та Аль-Каїдою, але діє незалежно. Останнім часом дії організації викликають занепокоєння у іноземних інвесторів, та суттєве обурення у КНР.

Почастішання нападів угруповання, яке намагається нав'язати свій бренд жорсткого шаріату на прикордонних територіях Пакистану, де проживають племена, похитнуло довіру інвесторів до Ісламабаду. Китайські робітники також стали мішенню сепаратистських бойовиків, що викликало обурення китайських чиновників і поставило під загрозу проекти Пекіна в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях" вартістю 60 мільярдів доларів у цій країні. - пише видання.

У доповіді Ради Безпеки ООН, опублікованій у липні 2024 року, зазначається, що наразі з Афганістану діють щонайменше 6 000 бойовиків "Талібану". За словами аналітиків, відродження угруповання, яке частково підживлюється сучасним озброєнням звело нанівець значну частину досягнутого Пакистаном прогресу в боротьбі з талібами до 2021 року.

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Пакистан намагався тиснути на талібів, щоб вони приборкали ТТП. Ісламабад завдав повітряних ударів по схованках в Афганістані, в яких, як стверджують пакистанські силовики, переховуються бойовики ТТП.

(Пакистан) прийняв військовий підхід до ТТП, але він не увінчався успіхом", - сказав Сухаїл Шахін, речник Талібану.

Він заявив, що напади здійснюються групами, що базуються на племінних територіях всередині Пакистану.

"Ісламабад повинен переглянути свій підхід і прийняти більш реалістичний підхід, спрямований на розв'язання проблеми талібів", - наголосив він.

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