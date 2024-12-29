путин подписал закон, который исключает "Талибан" и ХТШ из списка террористических организаций - ISW
Киев • УНН
россия создает правовую базу для исключения "Талибана" и ХТШ из списка террористических организаций. Это должно способствовать политическому и экономическому сближению с Афганистаном и обеспечению российских баз в Сирии.
Власти рф продолжают создавать правовую основу, чтобы исключить Талибан и ХТШ из списка запрещенных террористических организаций. Решения имеют несколько целей. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Детали
Отмечается, что правитель россии владимир путин подписал закон, позволяющий изъять организации "Талибан" и "Хаят Тахрир аш-Шам"(ХТШ) из списка террористических.
Подписанный указ позволяет российскому правительству исключать организации из списка террористических. В частности, речь идет о "Талибане", который руководит Афганистаном, и ХТШ, которое недавно захватило власть в Сирии. Этот шаг рассматривается как часть стратегии россии по укреплению отношений с этими группировками
По словам российских "военкоров", такие действия будут способствовать политическому и экономическому сближению между россией и "Талибаном", в частности открытию новых торговых путей через Афганистан. Указ также создает возможности для взаимодействия россии с временным сирийским правительством, возглавляемым ХТШ. Аналитики пишут, что это позволит россии сохранить военные базы в Сирии и обеспечить их безопасность.
Ключевые выводы отчета ISW:
правитель россии владимир путин, похоже, пытается сгладить возможную напряженность в российско-азербайджанских и российско-казахстанских отношениях после того, как 25 декабря российская противовоздушная оборона предположительно сбила пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", что привело к его катастрофе в Казахстане.
Недавно украинские войска нанесли удар по российскому объекту хранения, обслуживания и ремонта беспилотников "Шахед" в Орле, Орловской области.
российские власти продолжают создавать правовую основу для исключения Талибана и "Хаят Тахрир аль-Шам"(ХТШ) из официального списка запрещенных террористических организаций.
российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной, Северска, Торецка и Курахово.
Министерство обороны россии объявило 28 декабря, что российские военные завершили осенний призыв 2024 года.
Напомним
По информации ISW, россия продолжает масштабировать производство дронов "Шахед" в преддверии зимней кампании против Украины 2024-2025 годов, несмотря на санкции и технические ограничения.