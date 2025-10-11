$41.510.00
Жесткие бои между Талибаном и пакистанской армией: погибли 20 правоохранителей и 3 мирных жителя

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Жесткие бои между силами движения «Талибан» и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе. «Талибан» взял на себя ответственность за смертельные нападения, в результате которых погибли 20 сотрудников служб безопасности и трое мирных жителей.

Жесткие бои между силами движения "Талибан" и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе. Об этом сообщает ToloNews, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "Талибан" взял на себя ответственность за смертельные нападения в нескольких районах на северо-западе Пакистана, в результате которых погибли 20 сотрудников служб безопасности, а также трое гражданских.

Местные источники сообщают о масштабных столкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда

- говорится в сообщении.

Указывается, что смертельные нападения были совершены в пятницу в нескольких районах провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. 11 военных погибли в приграничном районе Хайбер, семеро полицейских погибли после того, как террорист-смертник врезался на автомобиле, начиненном взрывчаткой, в ворота полицейской школы в районе Дера-Исмаил-Хан.

Тем временем в правительстве Пакистана заявили, что Исламабад оставляет за собой право въезда на территорию Афганистана. В то же время там добавили, что Пакистан одобрил предложение о диалоге с Афганистаном.

Напомним

Ранее главный военный командующий "Талибана" отклонил требование президента США Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм в Афганистане под контроль Штатов.

Ранее Трамп заявил о желании сохранить авиабазу Баграм в Афганистане. По его мнению, вывод войск США, произошедший при президентстве Джо Байдена, был ошибкой.

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Талибан
Исламабад
Афганистан
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Пакистан