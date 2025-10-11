Жесткие бои между Талибаном и пакистанской армией: погибли 20 правоохранителей и 3 мирных жителя
Киев • УНН
Жесткие бои между силами движения «Талибан» и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе. «Талибан» взял на себя ответственность за смертельные нападения, в результате которых погибли 20 сотрудников служб безопасности и трое мирных жителей.
Жесткие бои между силами движения "Талибан" и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе. Об этом сообщает ToloNews, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что "Талибан" взял на себя ответственность за смертельные нападения в нескольких районах на северо-западе Пакистана, в результате которых погибли 20 сотрудников служб безопасности, а также трое гражданских.
Местные источники сообщают о масштабных столкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда
Указывается, что смертельные нападения были совершены в пятницу в нескольких районах провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. 11 военных погибли в приграничном районе Хайбер, семеро полицейских погибли после того, как террорист-смертник врезался на автомобиле, начиненном взрывчаткой, в ворота полицейской школы в районе Дера-Исмаил-Хан.
Тем временем в правительстве Пакистана заявили, что Исламабад оставляет за собой право въезда на территорию Афганистана. В то же время там добавили, что Пакистан одобрил предложение о диалоге с Афганистаном.
Напомним
Ранее главный военный командующий "Талибана" отклонил требование президента США Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм в Афганистане под контроль Штатов.
Ранее Трамп заявил о желании сохранить авиабазу Баграм в Афганистане. По его мнению, вывод войск США, произошедший при президентстве Джо Байдена, был ошибкой.
Россия первой в мире официально признала режим Талибана в Афганистане04.07.25, 00:46 • 2643 просмотра