Вооруженные столкновения между Афганистаном и Пакистаном: стороны заключили немедленное перемирие в Дохе
Киев • УНН
Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в столице Катара Дохе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
О заключении перемирия сообщили министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф и представитель афганского движения Талибан Забихулла Муджахид.
Министерство иностранных дел Катара, которое вместе с Турцией выступило посредником в субботних переговорах, заявило, что следующие встречи имеют целью "обеспечить устойчивость перемирия и проверить его выполнение надежным и устойчивым образом".
Контекст
11 октября стало известно, что вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе начались жесткие бои между силами движения "Талибан" и пакистанской армией.
УНН сообщал, что эскалация началась после пакистанских авиаударов, на которые Афганистан ответил огнем. В свою очередь, Пакистан временно закрыл несколько пропускных пунктов на 2 600-километровой линии границы.
Напомним
Ранее сообщалось, что представители Пакистана и Афганистана проводят переговоры в Катаре после авиаударов Исламабада по соседней стране. Кабул приказал своим военным соблюдать прекращение огня, Пакистан также будет воздерживаться от нападений.