18 октября, 21:14 • 18583 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 35987 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 34472 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 38793 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 49948 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 70030 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47728 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49494 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37085 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25896 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Вооруженные столкновения между Афганистаном и Пакистаном: стороны заключили немедленное перемирие в Дохе

Киев • УНН

 702 просмотра

Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня. Переговоры состоялись в столице Катара Дохе.

Вооруженные столкновения между Афганистаном и Пакистаном: стороны заключили немедленное перемирие в Дохе

Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в столице Катара Дохе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

О заключении перемирия сообщили министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф и представитель афганского движения Талибан Забихулла Муджахид.

Министерство иностранных дел Катара, которое вместе с Турцией выступило посредником в субботних переговорах, заявило, что следующие встречи имеют целью "обеспечить устойчивость перемирия и проверить его выполнение надежным и устойчивым образом".

Контекст

11 октября стало известно, что вдоль всей линии Дюранда на афгано-пакистанской границе начались жесткие бои между силами движения "Талибан" и пакистанской армией.

УНН сообщал, что эскалация началась после пакистанских авиаударов, на которые Афганистан ответил огнем. В свою очередь, Пакистан временно закрыл несколько пропускных пунктов на 2 600-километровой линии границы.

Напомним

Ранее сообщалось, что представители Пакистана и Афганистана проводят переговоры в Катаре после авиаударов Исламабада по соседней стране. Кабул приказал своим военным соблюдать прекращение огня, Пакистан также будет воздерживаться от нападений.

Евгений Устименко

Новости Мира
