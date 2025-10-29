На границе Пакистана с Афганистаном погибли шесть военных и семь боевиков – Reuters

Пакистанские военные сообщили о гибели шести солдат и семи боевиков во время боевого столкновения вблизи афганской границы. Инцидент произошел в среду в горном районе Куррам, входящем в племенные территории на северо-западе страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным армии, боевики атаковали один из пограничных постов, после чего начался ожесточенный бой. В ходе столкновения пакистанские силы ликвидировали нескольких нападавших, но сами понесли потери.

Армия заявила, что операции по прочесыванию местности продолжаются, а правительство Пакистана возлагает ответственность за эскалацию на экстремистские группировки, действующие с афганской территории.

