На границе Пакистана с Афганистаном погибли шесть военных и семь боевиков – Reuters
Киев • УНН
Шесть пакистанских солдат и семь боевиков погибли в ходе боевого столкновения вблизи афганской границы в горном районе Куррам. Пакистанское правительство возлагает ответственность за эскалацию на экстремистские группировки, действующие с территории Афганистана.
Пакистанские военные сообщили о гибели шести солдат и семи боевиков во время боевого столкновения вблизи афганской границы. Инцидент произошел в среду в горном районе Куррам, входящем в племенные территории на северо-западе страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По данным армии, боевики атаковали один из пограничных постов, после чего начался ожесточенный бой. В ходе столкновения пакистанские силы ликвидировали нескольких нападавших, но сами понесли потери.
Армия заявила, что операции по прочесыванию местности продолжаются, а правительство Пакистана возлагает ответственность за эскалацию на экстремистские группировки, действующие с афганской территории.
