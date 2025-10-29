На кордоні Пакистану з Афганістаном загинули шість військових і семеро бойовиків – Reuters
Київ • УНН
Шість пакистанських солдатів та семеро бойовиків загинули під час бойового зіткнення поблизу афганського кордону в гірському районі Куррам. Пакистанський уряд покладає відповідальність за ескалацію на екстремістські угруповання, що діють з території Афганістану.
Пакистанські військові повідомили про загибель шести солдатів і семи бойовиків під час бойового зіткнення поблизу афганського кордону. Інцидент стався в середу в гірському районі Куррам, що входить до племінних територій на північному заході країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними армії, бойовики атакували один із прикордонних постів, після чого розпочався запеклий бій. У ході зіткнення пакистанські сили ліквідували кількох нападників, але самі зазнали втрат.
Армія заявила, що операції з прочісування місцевості тривають, а уряд Пакистану покладає відповідальність за ескалацію на екстремістські угруповання, які діють з афганської території.
