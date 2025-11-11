Террорист-смертник в Пакистане взорвал взрывчатку возле суда, погибли 12 человек
Киев • УНН
Террорист-смертник взорвал взрывчатку возле районного суда в Исламабаде, убив 12 человек и ранив 27. Нападавший пытался попасть в суд, но выстрелил в полицейский автомобиль.
Во вторник террорист-смертник взорвал взрывчатку у ворот районного суда в Исламабаде, детонировав свое взрывное устройство рядом с полицейской машиной, в результате чего погибли 12 человек и 27 получили ранения, заявил министр внутренних дел Пакистана. Об этом сообщают The Washington Post и Reuters, пишет УНН.
Подробности
Как отмечают СМИ, взрыв, который был слышен за много километров, произошел в то время, когда в этом районе обычно многолюдно, ведь слушания посещают сотни людей.
В предыдущих сообщениях пакистанских государственных СМИ и двух представителей службы безопасности говорилось о том, что взрыв был вызван заминированным автомобилем.
Нападавший пытался "попасть в помещение суда, но, не сумев этого сделать, выстрелил в полицейский автомобиль
Министр воздержался от обвинений какой-либо боевой группы, но добавил, что власти "расследуют все аспекты" нападения. Накви сказал, что следователи полиции также подтвердили, что взрыв был вызван террористом-смертником.
Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, но Пакистан страдает от нападений боевиков по всей стране и возрождения пакистанского Талибана.
По сообщениям СМИ, жертвами были преимущественно прохожие или те, кто прибыл на судебные встречи.
