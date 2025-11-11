Террорист-смертник в Пакистане взорвал взрывчатку возле суда, погибли 12 человек

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
09:41 • 5786 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 12212 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 17054 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 21666 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 60207 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 73836 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 101968 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 121494 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 123394 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86726 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 14786 просмотра
Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый домPhoto11 ноября, 02:07 • 12974 просмотра
Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики11 ноября, 02:39 • 11952 просмотра
Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11 ноября, 03:08 • 8278 просмотра
Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали11 ноября, 03:42 • 10363 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 71840 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 121494 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 57119 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 123394 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 114358 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 2946 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 49096 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 123780 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 128846 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 172794 просмотра
Террорист-смертник в Пакистане взорвал взрывчатку возле суда, погибли 12 человек

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Террорист-смертник взорвал взрывчатку возле районного суда в Исламабаде, убив 12 человек и ранив 27. Нападавший пытался попасть в суд, но выстрелил в полицейский автомобиль.

Террорист-смертник в Пакистане взорвал взрывчатку возле суда, погибли 12 человек

Во вторник террорист-смертник взорвал взрывчатку у ворот районного суда в Исламабаде, детонировав свое взрывное устройство рядом с полицейской машиной, в результате чего погибли 12 человек и 27 получили ранения, заявил министр внутренних дел Пакистана. Об этом сообщают The Washington Post и Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как отмечают СМИ, взрыв, который был слышен за много километров, произошел в то время, когда в этом районе обычно многолюдно, ведь слушания посещают сотни людей.

В предыдущих сообщениях пакистанских государственных СМИ и двух представителей службы безопасности говорилось о том, что взрыв был вызван заминированным автомобилем.

Нападавший пытался "попасть в помещение суда, но, не сумев этого сделать, выстрелил в полицейский автомобиль

- сообщил журналистам министр внутренних дел Мохсин Накви.

Министр воздержался от обвинений какой-либо боевой группы, но добавил, что власти "расследуют все аспекты" нападения. Накви сказал, что следователи полиции также подтвердили, что взрыв был вызван террористом-смертником.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, но Пакистан страдает от нападений боевиков по всей стране и возрождения пакистанского Талибана.

По сообщениям СМИ, жертвами были преимущественно прохожие или те, кто прибыл на судебные встречи. 

Ольга Розгон

Новости Мира
Столкновения
Вашингтон Пост
Reuters
Исламабад
Пакистан