19:55
Терорист-смертник у Пакистані підірвав вибухівку біля суду, загинуло 12 людей

Київ • УНН

 • 2136 перегляди

Терорист-смертник підірвав вибухівку біля районного суду в Ісламабаді, вбивши 12 людей та поранивши 27. Нападник намагався потрапити до суду, але вистрілив у поліцейський автомобіль.

Терорист-смертник у Пакистані підірвав вибухівку біля суду, загинуло 12 людей

У вівторок терорист-смертник підірвав вибухівку біля воріт районного суду в Ісламабаді, детонувавши свою вибухівку поруч із поліцейською машиною, вбивши 12 людей і поранивши 27, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану. Про це повідомляють The Washington Post та Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначають ЗМІ вибух, який було чути за багато кілометрів, стався в той час, коли в цьому районі зазвичай багатолюдно, адже слухання відвідують сотні людей.

У попередніх повідомленнях пакистанських державних ЗМІ та двох представників служби безпеки йшлося про те, що вибух спричинив замінований автомобіль.

Нападник намагався "потрапити до приміщення суду, але, не змігши цього зробити, вистрілив у поліцейський автомобіль

- повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Мохсін Накві.

Міністр утримався від звинувачень будь-якої бойової групи, але додав, що влада "розслідує всі аспекти" нападу. Накві сказав, що слідчі поліції також підтвердили, що вибух був спричинений терористом-смертником.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух, але Пакистан потерпає від нападів бойовиків по всій країні та відродження пакистанського Талібану.

За повідомленнями ЗМІ, жертвами були переважно перехожі або ті, хто прибув на судові зустрічі. 

Вибух автомобіля у столиці Індії забрав життя восьми людей біля історичної пам'ятки10.11.25, 18:11

Ольга Розгон

Новини Світу
Сутички
The Washington Post
Reuters
Ісламабад
Пакистан