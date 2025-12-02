Таджикистан обсуждает с Россией совместное патрулирование афганской границы
Таджикистан и РФ ведут переговоры о совместном патрулировании границы с Афганистаном после атак, в результате которых погибли пятеро граждан Китая. Россия может использовать вертолеты для патрулирования 1344-километровой границы.
Таджикистан ведет переговоры с Россией о возможности развертывания российских войск для совместного патрулирования границы с Афганистаном на фоне последних атак на приграничной территории, сообщают источники в службах безопасности страны. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
В течение прошлой недели вблизи границы погибли пятеро граждан Китая, еще пятеро были ранены. Президент Эмомали Рахмон провел совещания с руководителями силовых структур, а Китай посоветовал своим гражданам покинуть приграничную зону.
Мы сейчас ведем переговоры. Я думаю, что решение будет принято... на этой неделе
По данным двух других собеседников в Госкомитете национальной безопасности, Россия может использовать вертолеты для патрулирования 1344-километровой границы, проходящей через горные районы. Министерства обороны Таджикистана и России от комментариев воздержались. Альянс ОДКБ, возглавляемый Москвой, также участвовал в переговорах, но на запрос не ответил.
Власти Талибана заверили, что будут сотрудничать с Таджикистаном в вопросах безопасности на границе. Ранее российская база в Душанбе вместе с пограничными войсками охраняла границу до 2005 года, после чего Таджикистан перешел на самостоятельную охрану.
