Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 31388 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 28423 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 21928 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 22542 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 53961 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 51324 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59898 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 51122 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46520 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Таджикистан обсуждает с Россией совместное патрулирование афганской границы

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Таджикистан и РФ ведут переговоры о совместном патрулировании границы с Афганистаном после атак, в результате которых погибли пятеро граждан Китая. Россия может использовать вертолеты для патрулирования 1344-километровой границы.

Таджикистан обсуждает с Россией совместное патрулирование афганской границы

Таджикистан ведет переговоры с Россией о возможности развертывания российских войск для совместного патрулирования границы с Афганистаном на фоне последних атак на приграничной территории, сообщают источники в службах безопасности страны. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

В течение прошлой недели вблизи границы погибли пятеро граждан Китая, еще пятеро были ранены. Президент Эмомали Рахмон провел совещания с руководителями силовых структур, а Китай посоветовал своим гражданам покинуть приграничную зону.

Взрыв смертника в Исламабаде: число пострадавших возросло до 2711.11.25, 19:33 • 3678 просмотров

Мы сейчас ведем переговоры. Я думаю, что решение будет принято... на этой неделе 

– сказал агентству Reuters источник в Совете безопасности Таджикистана.

По данным двух других собеседников в Госкомитете национальной безопасности, Россия может использовать вертолеты для патрулирования 1344-километровой границы, проходящей через горные районы. Министерства обороны Таджикистана и России от комментариев воздержались. Альянс ОДКБ, возглавляемый Москвой, также участвовал в переговорах, но на запрос не ответил.

Власти Талибана заверили, что будут сотрудничать с Таджикистаном в вопросах безопасности на границе. Ранее российская база в Душанбе вместе с пограничными войсками охраняла границу до 2005 года, после чего Таджикистан перешел на самостоятельную охрану.

Мирные переговоры Афганистана и Пакистана провалились, но режим прекращения огня продолжается09.11.25, 06:04 • 17323 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Талибан
Таджикистан
Reuters
Исламабад
Афганистан
Китай
Пакистан