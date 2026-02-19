У 2025 році пріоритетна за гаслами російських чиновників державна програма добровільного повернення на росію на постійне проживання закордонних співвітчизників встановила черговий антирекорд: переселилося лише 27,6 тисяч людей, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Як повідомили у розвідці, із початком російського "сво" кількість таких "справжніх" росіян зменшувалася щорічно: 2022 рік – 64,8 тис., 2023-й – 45,1 тис., 2024 – 31,7 тис. Саме через цю програму "повернення" росія планувала подолати демографічну кризу.

Із початком повномасштабної агресії рф проти України різко впала в загальному вимірі кількість співвітчизників­-переселенців в рф з країн колишнього срср: із Таджикистану – в 10 разів, Азербайджану та Молдови – 6 разів, Грузії – 5 разів, Вірменії – 4 рази та Казахстану – 3 рази.

Не зважаючи на те, що в концепції міграційної політики рф саме репатріація (повернення) визначається пріоритетом, "на землі" бюрократичний та репресивний російські апарати традиційно виконують ролі непривітних господарів. "Полювання на відьом" через "нетрадиційні" для росії іноземні цінності, некоректні тести на мову та інші знання примушують "співвітчизників, що повернулися на родіну", відчути всі міцні обійми рідної вітчизни.

Демографічна криза на росії невпинно поглиблюється. За даними росстату, народжуваність у країні стрімко падає: у 2023 році народилося 1,265 млн дітей, у 2024-му – вже 1,222 млн, а прогнози на наступні роки обіцяють лише подальше скорочення. При цьому смертність стабільно перевищує народжуваність – щороку в росії помирає приблизно на 500 тисяч людей більше, ніж народжується. Тобто навіть без урахування війни та еміграції країна природним чином "худне" на півмільйона осіб на рік