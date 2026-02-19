$43.290.03
Ексклюзив
12:37 • 3458 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 12724 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 18578 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 19885 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 20884 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 16441 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 31732 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 70034 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51113 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 69267 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
З кожним роком охочих повернутися "на родіну" на росію меншає - рф

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Програма добровільного повернення співвітчизників до росії у 2025 році зафіксувала антирекорд, переселивши лише 27,6 тисяч осіб. Кількість переселенців постійно зменшується з початку російського "сво", що поглиблює демографічну кризу в країні.

З кожним роком охочих повернутися "на родіну" на росію меншає - рф

У 2025 році пріоритетна за гаслами російських чиновників державна програма добровільного повернення на росію на постійне проживання закордонних співвітчизників встановила черговий антирекорд: переселилося лише 27,6 тисяч людей, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

Як повідомили у розвідці, із початком російського "сво" кількість таких "справжніх" росіян зменшувалася щорічно: 2022 рік – 64,8 тис., 2023-й – 45,1 тис., 2024 – 31,7 тис. Саме через цю програму "повернення" росія планувала подолати демографічну кризу.

Із початком повномасштабної агресії рф проти України різко впала в загальному вимірі кількість співвітчизників­-переселенців в рф з країн колишнього срср: із Таджикистану – в 10 разів, Азербайджану та Молдови – 6 разів, Грузії – 5 разів, Вірменії – 4 рази та Казахстану – 3 рази. 

У росії посилюють контроль за мобільним зв’язком: SIM-карти прив’яжуть до IMEI, з’являться "дитячі" номери - розвідка18.02.26, 16:43 • 3132 перегляди

Не зважаючи на те, що в концепції міграційної політики рф саме репатріація (повернення) визначається пріоритетом, "на землі" бюрократичний та репресивний російські апарати традиційно виконують ролі непривітних господарів. "Полювання на відьом" через "нетрадиційні" для росії іноземні цінності, некоректні тести на мову та інші знання примушують "співвітчизників, що повернулися на родіну", відчути всі міцні обійми рідної вітчизни. 

Демографічна криза на росії невпинно поглиблюється. За даними росстату, народжуваність у країні стрімко падає: у 2023 році народилося 1,265 млн дітей, у 2024-му –  вже 1,222 млн, а прогнози на наступні роки обіцяють лише подальше скорочення. При цьому смертність стабільно перевищує народжуваність – щороку в росії помирає приблизно на 500 тисяч людей більше, ніж народжується. Тобто навіть без урахування війни та еміграції країна природним чином "худне" на півмільйона осіб на рік 

- резюмували в розвідці. 

У рф засекретили дані про доходи, бідність і зарплати бюджетників - розвідка18.02.26, 16:08 • 3084 перегляди

Антоніна Туманова

