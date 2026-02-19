$43.290.03
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
С каждым годом желающих вернуться "на родину" в Россию становится меньше - РФ

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Программа добровольного возвращения соотечественников в Россию в 2025 году зафиксировала антирекорд, переселив всего 27,6 тысячи человек. Количество переселенцев постоянно уменьшается с начала российского "сво", что усугубляет демографический кризис в стране.

С каждым годом желающих вернуться "на родину" в Россию становится меньше - РФ

В 2025 году приоритетная, по лозунгам российских чиновников, государственная программа добровольного возвращения в Россию на постоянное проживание зарубежных соотечественников установила очередной антирекорд: переселилось всего 27,6 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Как сообщили в разведке, с началом российского "сво" количество таких "настоящих" россиян уменьшалось ежегодно: 2022 год – 64,8 тыс., 2023-й – 45,1 тыс., 2024 – 31,7 тыс. Именно через эту программу "возвращения" Россия планировала преодолеть демографический кризис.

С началом полномасштабной агрессии РФ против Украины резко упало в общем измерении количество соотечественников-переселенцев в РФ из стран бывшего СССР: из Таджикистана – в 10 раз, Азербайджана и Молдовы – 6 раз, Грузии – 5 раз, Армении – 4 раза и Казахстана – 3 раза. 

В россии усиливают контроль за мобильной связью: SIM-карты привяжут к IMEI, появятся "детские" номера - разведка18.02.26, 16:43 • 3134 просмотра

Несмотря на то, что в концепции миграционной политики РФ именно репатриация (возвращение) определяется приоритетом, "на земле" бюрократический и репрессивный российские аппараты традиционно выполняют роли неприветливых хозяев. "Охота на ведьм" из-за "нетрадиционных" для России иностранных ценностей, некорректные тесты на язык и другие знания заставляют "соотечественников, вернувшихся на родину", ощутить все крепкие объятия родного отечества. 

Демографический кризис в России неуклонно углубляется. По данным Росстата, рождаемость в стране стремительно падает: в 2023 году родилось 1,265 млн детей, в 2024-м – уже 1,222 млн, а прогнозы на следующие годы обещают лишь дальнейшее сокращение. При этом смертность стабильно превышает рождаемость – ежегодно в России умирает примерно на 500 тысяч человек больше, чем рождается. То есть даже без учета войны и эмиграции страна естественным образом "худеет" на полмиллиона человек в год 

- резюмировали в разведке. 

В рф засекретили данные о доходах, бедности и зарплатах бюджетников - разведка18.02.26, 16:08 • 3086 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Таджикистан
Армения
Азербайджан
Украина
Молдова
Казахстан
Грузия