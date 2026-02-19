В 2025 году приоритетная, по лозунгам российских чиновников, государственная программа добровольного возвращения в Россию на постоянное проживание зарубежных соотечественников установила очередной антирекорд: переселилось всего 27,6 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Как сообщили в разведке, с началом российского "сво" количество таких "настоящих" россиян уменьшалось ежегодно: 2022 год – 64,8 тыс., 2023-й – 45,1 тыс., 2024 – 31,7 тыс. Именно через эту программу "возвращения" Россия планировала преодолеть демографический кризис.

С началом полномасштабной агрессии РФ против Украины резко упало в общем измерении количество соотечественников-переселенцев в РФ из стран бывшего СССР: из Таджикистана – в 10 раз, Азербайджана и Молдовы – 6 раз, Грузии – 5 раз, Армении – 4 раза и Казахстана – 3 раза.

Несмотря на то, что в концепции миграционной политики РФ именно репатриация (возвращение) определяется приоритетом, "на земле" бюрократический и репрессивный российские аппараты традиционно выполняют роли неприветливых хозяев. "Охота на ведьм" из-за "нетрадиционных" для России иностранных ценностей, некорректные тесты на язык и другие знания заставляют "соотечественников, вернувшихся на родину", ощутить все крепкие объятия родного отечества.

Демографический кризис в России неуклонно углубляется. По данным Росстата, рождаемость в стране стремительно падает: в 2023 году родилось 1,265 млн детей, в 2024-м – уже 1,222 млн, а прогнозы на следующие годы обещают лишь дальнейшее сокращение. При этом смертность стабильно превышает рождаемость – ежегодно в России умирает примерно на 500 тысяч человек больше, чем рождается. То есть даже без учета войны и эмиграции страна естественным образом "худеет" на полмиллиона человек в год