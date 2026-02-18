В рф засекретили данные о доходах, бедности и зарплатах бюджетников - разведка

В россии сворачивают доступ к официальной статистике, что может свидетельствовать об умышленном сокрытии реального состояния экономики в условиях полномасштабной войны против Украины. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

По данным СВРУ, в конце 2025 года из статистических сборников изъяли или существенно сократили 168 таблиц. Параллельно в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) прекратили обновление 115 показателей. В частности, речь идет о данных относительно доходов и расходов домохозяйств, социальных выплат, демографических индикаторов, а также численности госслужащих.

Кроме того, в стране фактически прекратили публиковать результаты выборочного обследования бюджетов домохозяйств. Именно эти материалы позволяли оценивать структуру реальных расходов населения на продукты, коммунальные услуги, лекарства и другие базовые потребности.

Также, по информации разведки, в РФ полностью закрыли статистику относительно численности и уровня оплаты труда государственных и муниципальных служащих. Не обновляются данные о зарплатах врачей, медсестер, учителей, преподавателей, ученых и работников культуры. В ряде разделов вместо актуальных показателей появились отметки о "временном закрытии", которые, как отмечают в СВРУ, все чаще применяют для сокрытия чувствительной информации.

На фоне роста военных расходов это может указывать на попытку не демонстрировать стагнацию или падение доходов в гражданском секторе - говорится в сообщении.

Кроме того, из открытого доступа исчезли данные о количестве участников боевых действий, выплатах на погребение, показателях подростковой преступности и численности осужденных.

В СВРУ также обратили внимание, что значительная часть показателей, которые перестали обновляться, касается внешней торговли, в частности экспорта и импорта. Для страны, которая находится под масштабными санкциями и все больше зависит от военной экономики, это — критически важная информация. Ее сокрытие, по мнению разведки, может свидетельствовать о нежелании публично показывать глубину структурных проблем, падение инвестиций и сужение рынков сбыта.

Напомним

Просроченные ипотечные долги граждан РФ достигли 276 млрд рублей к концу 2025 года, увеличившись на 76,6% за год. Общий объем проблемных кредитов физических лиц в банковской системе РФ составляет 2,3 трлн рублей.