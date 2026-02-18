$43.260.09
Эксклюзив
14:25 • 1336 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 9586 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 12795 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 12038 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 17387 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 20973 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 15973 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17054 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25623 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39625 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
публикации
Эксклюзивы
В рф засекретили данные о доходах, бедности и зарплатах бюджетников - разведка

Киев • УНН

 • 860 просмотра

россия засекретила ключевые экономические данные, скрыв реальный уровень бедности и состояние экономики. Из статистических сборников изъяли 168 таблиц, а в ЕМИСС перестали обновлять 115 показателей.

В рф засекретили данные о доходах, бедности и зарплатах бюджетников - разведка

В россии сворачивают доступ к официальной статистике, что может свидетельствовать об умышленном сокрытии реального состояния экономики в условиях полномасштабной войны против Украины. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

По данным СВРУ, в конце 2025 года из статистических сборников изъяли или существенно сократили 168 таблиц. Параллельно в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) прекратили обновление 115 показателей. В частности, речь идет о данных относительно доходов и расходов домохозяйств, социальных выплат, демографических индикаторов, а также численности госслужащих.

Кроме того, в стране фактически прекратили публиковать результаты выборочного обследования бюджетов домохозяйств. Именно эти материалы позволяли оценивать структуру реальных расходов населения на продукты, коммунальные услуги, лекарства и другие базовые потребности.

Также, по информации разведки, в РФ полностью закрыли статистику относительно численности и уровня оплаты труда государственных и муниципальных служащих. Не обновляются данные о зарплатах врачей, медсестер, учителей, преподавателей, ученых и работников культуры. В ряде разделов вместо актуальных показателей появились отметки о "временном закрытии", которые, как отмечают в СВРУ, все чаще применяют для сокрытия чувствительной информации.

На фоне роста военных расходов это может указывать на попытку не демонстрировать стагнацию или падение доходов в гражданском секторе

- говорится в сообщении.

Кроме того, из открытого доступа исчезли данные о количестве участников боевых действий, выплатах на погребение, показателях подростковой преступности и численности осужденных.

В СВРУ также обратили внимание, что значительная часть показателей, которые перестали обновляться, касается внешней торговли, в частности экспорта и импорта. Для страны, которая находится под масштабными санкциями и все больше зависит от военной экономики, это — критически важная информация. Ее сокрытие, по мнению разведки, может свидетельствовать о нежелании публично показывать глубину структурных проблем, падение инвестиций и сужение рынков сбыта.

Напомним

Просроченные ипотечные долги граждан РФ достигли 276 млрд рублей к концу 2025 года, увеличившись на 76,6% за год. Общий объем проблемных кредитов физических лиц в банковской системе РФ составляет 2,3 трлн рублей.

Александра Василенко

Украина