Сусіди Афганістану зібралися в Ірані, щоб обговорити регіональні проблеми, але Кабул відмовився від участі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Кілька країн провели переговори в Ірані, домовившись поглибити координацію та закликавши скасувати санкції проти Кабула. Афганістан, очолюваний рухом "Талібан", відмовився від участі, попри запрошення.

Сусіди Афганістану зібралися в Ірані, щоб обговорити регіональні проблеми, але Кабул відмовився від участі
Вид на Кабул. Фото: AP

Сусідні з Афганістаном країни провели регіональні переговори в Ірані, домовившись поглибити координацію для вирішення політичних, економічних та безпекових проблем, а також закликали до скасування санкцій проти Кабула. Проте, як виявилося, єдиною відсутньою стороною на зустрічі був сам Афганістан, про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

До переговорів, організованих Іраном у неділю, приєдналися Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан та Росія.

Таджикистан обговорює з росією спільне патрулювання афганського кордону02.12.25, 20:13 • 3992 перегляди

Афганістан отримав запрошення, але його уряд, очолюваний рухом "Талібан", вирішив не брати участі. Міністерство закордонних справ Афганістану заявило, що країна "наразі підтримує активну взаємодію з країнами регіону через існуючі регіональні організації та формати та досяг значного прогресу в цьому відношенні".

У заяві за підсумками переговорів наголошено на важливості підтримки економічних і торговельних зв'язків з Афганістаном для покращення умов життя та інтеграції країни в регіональні процеси. Хоча "Талібан" залишається міжнародно ізольованим після повернення до влади у 2021 році, він активно налагоджує дипломатичні зв'язки та щороку збирає значні податкові надходження.

Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися, але режим припинення вогню триває09.11.25, 06:04 • 17351 перегляд

Степан Гафтко

