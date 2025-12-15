Сусіди Афганістану зібралися в Ірані, щоб обговорити регіональні проблеми, але Кабул відмовився від участі
Кілька країн провели переговори в Ірані, домовившись поглибити координацію та закликавши скасувати санкції проти Кабула. Афганістан, очолюваний рухом "Талібан", відмовився від участі, попри запрошення.
Сусідні з Афганістаном країни провели регіональні переговори в Ірані, домовившись поглибити координацію для вирішення політичних, економічних та безпекових проблем, а також закликали до скасування санкцій проти Кабула. Проте, як виявилося, єдиною відсутньою стороною на зустрічі був сам Афганістан, про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
До переговорів, організованих Іраном у неділю, приєдналися Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан та Росія.
Афганістан отримав запрошення, але його уряд, очолюваний рухом "Талібан", вирішив не брати участі. Міністерство закордонних справ Афганістану заявило, що країна "наразі підтримує активну взаємодію з країнами регіону через існуючі регіональні організації та формати та досяг значного прогресу в цьому відношенні".
У заяві за підсумками переговорів наголошено на важливості підтримки економічних і торговельних зв'язків з Афганістаном для покращення умов життя та інтеграції країни в регіональні процеси. Хоча "Талібан" залишається міжнародно ізольованим після повернення до влади у 2021 році, він активно налагоджує дипломатичні зв'язки та щороку збирає значні податкові надходження.
