Соседи Афганистана собрались в Иране, чтобы обсудить региональные проблемы, но Кабул отказался от участия
Несколько стран провели переговоры в Иране, договорившись углубить координацию и призвав отменить санкции против Кабула. Афганистан, возглавляемый движением «Талибан», отказался от участия, несмотря на приглашение.
Соседние с Афганистаном страны провели региональные переговоры в Иране, договорившись углубить координацию для решения политических, экономических и проблем безопасности, а также призвали к отмене санкций против Кабула. Однако, как оказалось, единственной отсутствующей стороной на встрече был сам Афганистан, об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
К переговорам, организованным Ираном в воскресенье, присоединились Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Россия.
Афганистан получил приглашение, но его правительство, возглавляемое движением "Талибан", решило не участвовать. Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что страна "в настоящее время поддерживает активное взаимодействие со странами региона через существующие региональные организации и форматы и добилась значительного прогресса в этом отношении".
В заявлении по итогам переговоров подчеркнута важность поддержания экономических и торговых связей с Афганистаном для улучшения условий жизни и интеграции страны в региональные процессы. Хотя "Талибан" остается международно изолированным после возвращения к власти в 2021 году, он активно налаживает дипломатические связи и ежегодно собирает значительные налоговые поступления.
