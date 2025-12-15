Соседи Афганистана собрались в Иране, чтобы обсудить региональные проблемы, но Кабул отказался от участия

$42.190.08
ukenru
15:22 • 17776 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 20666 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 17727 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 17531 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 29094 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 20053 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 21013 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21645 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22194 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22754 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Популярные новости
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших15 декабря, 09:49 • 26475 просмотра
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится15 декабря, 10:36 • 10417 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 33607 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto13:18 • 15945 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 24882 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 29083 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 25049 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 33782 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 85702 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 103228 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 25912 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 42923 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 43938 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 48191 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 82963 просмотра
Соседи Афганистана собрались в Иране, чтобы обсудить региональные проблемы, но Кабул отказался от участия

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Несколько стран провели переговоры в Иране, договорившись углубить координацию и призвав отменить санкции против Кабула. Афганистан, возглавляемый движением «Талибан», отказался от участия, несмотря на приглашение.

Соседи Афганистана собрались в Иране, чтобы обсудить региональные проблемы, но Кабул отказался от участия
Вид на Кабул. Фото: AP

Соседние с Афганистаном страны провели региональные переговоры в Иране, договорившись углубить координацию для решения политических, экономических и проблем безопасности, а также призвали к отмене санкций против Кабула. Однако, как оказалось, единственной отсутствующей стороной на встрече был сам Афганистан, об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

К переговорам, организованным Ираном в воскресенье, присоединились Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Россия.

Таджикистан обсуждает с Россией совместное патрулирование афганской границы

Афганистан получил приглашение, но его правительство, возглавляемое движением "Талибан", решило не участвовать. Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что страна "в настоящее время поддерживает активное взаимодействие со странами региона через существующие региональные организации и форматы и добилась значительного прогресса в этом отношении".

В заявлении по итогам переговоров подчеркнута важность поддержания экономических и торговых связей с Афганистаном для улучшения условий жизни и интеграции страны в региональные процессы. Хотя "Талибан" остается международно изолированным после возвращения к власти в 2021 году, он активно налаживает дипломатические связи и ежегодно собирает значительные налоговые поступления.

Мирные переговоры Афганистана и Пакистана провалились, но режим прекращения огня продолжается

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Талибан
Таджикистан
Ассошиэйтед Пресс
Туркменистан
Узбекистан
Китай
Пакистан
Иран