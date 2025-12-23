Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану та Оману блокують рахунки росіян - СЗРУ
Банки ряду світових країн почали масово блокувати рахунки росіян та посилювати перевірки їхніх операцій. Це відбувається після включення росії до списку країн високого ризику Європейською комісією.
Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану та Оману почали масово блокувати рахунки росіян та посилювати перевірки їхніх операцій. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що під жорсткий комплаєнс-контроль потрапили як приватні особи, так і компанії, пов’язані з рф, пише УНН.
Деталі
Фінансові установи вимагають додаткові документи, що підтверджують походження грошей, офіційне працевлаштування або легальне проживання в країні. Якщо таких доказів немає, банки відхиляють платежі або повністю припиняють обслуговування клієнтів.
Причини посилення контролю
Ситуація загострилася після 3 грудня 2025 року, коли Європейська комісія офіційно включила росію до списку країн високого ризику. рф визнали державою зі "стратегічними недоліками" у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Це рішення змусило банки в усьому світі запровадити особливі протоколи перевірки для будь-яких транзакцій, що мають стосунок до російських резидентів.
Наслідки для власників рахунків
Основним фактором тиску є ризик потрапляння під вторинні санкції США та Євросоюзу. Щоб уникнути обмежень та зберегти репутацію, банки навіть у нейтральних країнах намагаються мінімізувати роботу з російським капіталом. Фактично це створює умови для фінансової ізоляції громадян рф, оскільки зв’язок із ними стає для іноземних фінансових установ неприйнятним ризиком.
