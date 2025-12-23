$42.150.10
12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 7612 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 11328 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 8558 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 12482 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 19842 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36068 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52018 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 79862 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44655 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану та Оману блокують рахунки росіян - СЗРУ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Банки ряду світових країн почали масово блокувати рахунки росіян та посилювати перевірки їхніх операцій. Це відбувається після включення росії до списку країн високого ризику Європейською комісією.

Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану та Оману почали масово блокувати рахунки росіян та посилювати перевірки їхніх операцій. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що під жорсткий комплаєнс-контроль потрапили як приватні особи, так і компанії, пов’язані з рф, пише УНН.

Деталі

Фінансові установи вимагають додаткові документи, що підтверджують походження грошей, офіційне працевлаштування або легальне проживання в країні. Якщо таких доказів немає, банки відхиляють платежі або повністю припиняють обслуговування клієнтів.

Причини посилення контролю

Ситуація загострилася після 3 грудня 2025 року, коли Європейська комісія офіційно включила росію до списку країн високого ризику. рф визнали державою зі "стратегічними недоліками" у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 

рф тратить на війну 43,4 млрд рублів на день – це 1,9 млрд на годину: ВПК став "чорною дірою" для бюджету – СЗРУ16.12.25, 22:26 • 4681 перегляд

Це рішення змусило банки в усьому світі запровадити особливі протоколи перевірки для будь-яких транзакцій, що мають стосунок до російських резидентів.

Наслідки для власників рахунків

Основним фактором тиску є ризик потрапляння під вторинні санкції США та Євросоюзу. Щоб уникнути обмежень та зберегти репутацію, банки навіть у нейтральних країнах намагаються мінімізувати роботу з російським капіталом. Фактично це створює умови для фінансової ізоляції громадян рф, оскільки зв’язок із ними стає для іноземних фінансових установ неприйнятним ризиком.

Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20.12.25, 23:31 • 12829 переглядiв

Степан Гафтко

