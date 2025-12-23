Банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана и Омана блокируют счета россиян - СВР
Киев • УНН
Банки ряда мировых стран начали массово блокировать счета россиян и ужесточать проверки их операций. Это происходит после включения России в список стран высокого риска Европейской комиссией.
Банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана и Омана начали массово блокировать счета россиян и ужесточать проверки их операций. Служба внешней разведки Украины сообщает, что под жесткий комплаенс-контроль попали как частные лица, так и компании, связанные с РФ, пишет УНН.
Подробности
Финансовые учреждения требуют дополнительные документы, подтверждающие происхождение денег, официальное трудоустройство или легальное проживание в стране. Если таких доказательств нет, банки отклоняют платежи или полностью прекращают обслуживание клиентов.
Причины усиления контроля
Ситуация обострилась после 3 декабря 2025 года, когда Европейская комиссия официально включила Россию в список стран высокого риска. РФ признали государством со «стратегическими недостатками» в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
РФ тратит на войну 43,4 млрд рублей в день – это 1,9 млрд в час: ВПК стал "черной дырой" для бюджета – СВР16.12.25, 22:26 • 4681 просмотр
Это решение заставило банки по всему миру ввести особые протоколы проверки для любых транзакций, имеющих отношение к российским резидентам.
Последствия для владельцев счетов
Основным фактором давления является риск попадания под вторичные санкции США и Евросоюза. Чтобы избежать ограничений и сохранить репутацию, банки даже в нейтральных странах стараются минимизировать работу с российским капиталом. Фактически это создает условия для финансовой изоляции граждан РФ, поскольку связь с ними становится для иностранных финансовых учреждений неприемлемым риском.
Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20.12.25, 23:31 • 12831 просмотр