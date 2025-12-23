Банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана и Омана блокируют счета россиян - СВР

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 8088 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 8334 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 11853 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 9148 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 12711 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 19952 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 36154 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52058 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 80110 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44678 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
79%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 30628 просмотра
Нарушение кремлем международных соглашений подчеркивает необходимость предоставления гарантий Украине - ISW23 декабря, 04:30 • 6096 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 31452 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 16200 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 9276 просмотра
публикации
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 8082 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 11850 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 80106 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 59736 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 88137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Житомирская область
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 5544 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 9650 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 21352 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 23740 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 46187 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
Фильм

Банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана и Омана блокируют счета россиян - СВР

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Банки ряда мировых стран начали массово блокировать счета россиян и ужесточать проверки их операций. Это происходит после включения России в список стран высокого риска Европейской комиссией.

Банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана и Омана блокируют счета россиян - СВР

Банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана и Омана начали массово блокировать счета россиян и ужесточать проверки их операций. Служба внешней разведки Украины сообщает, что под жесткий комплаенс-контроль попали как частные лица, так и компании, связанные с РФ, пишет УНН.

Подробности

Финансовые учреждения требуют дополнительные документы, подтверждающие происхождение денег, официальное трудоустройство или легальное проживание в стране. Если таких доказательств нет, банки отклоняют платежи или полностью прекращают обслуживание клиентов.

Причины усиления контроля

Ситуация обострилась после 3 декабря 2025 года, когда Европейская комиссия официально включила Россию в список стран высокого риска. РФ признали государством со «стратегическими недостатками» в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. 

РФ тратит на войну 43,4 млрд рублей в день – это 1,9 млрд в час: ВПК стал "черной дырой" для бюджета – СВР16.12.25, 22:26 • 4681 просмотр

Это решение заставило банки по всему миру ввести особые протоколы проверки для любых транзакций, имеющих отношение к российским резидентам.

Последствия для владельцев счетов

Основным фактором давления является риск попадания под вторичные санкции США и Евросоюза. Чтобы избежать ограничений и сохранить репутацию, банки даже в нейтральных странах стараются минимизировать работу с российским капиталом. Фактически это создает условия для финансовой изоляции граждан РФ, поскольку связь с ними становится для иностранных финансовых учреждений неприемлемым риском.

Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20.12.25, 23:31 • 12831 просмотр

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Таджикистан
Служба внешней разведки Украины
Европейская комиссия
Европейский Союз
Армения
Сербия
Оман
Соединённые Штаты
Казахстан